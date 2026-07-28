SpaceX-Kapitalisierung bricht ein

Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk hat seit Mitte Juni fast 1,2 Billionen Dollar an den Finanzmärkten verloren. Dieser steile Rückgang folgte auf eine Phase rasanten Wachstums nach dem Börsengang des Unternehmens und löste große Diskussionen in der Tech-Welt aus. Dieser Verlust entspricht fast dem Gesamtwert des Automobilriesen Tesla, der derzeit auf 1,22 Billionen Dollar geschätzt wird, berichtet Ixbt.com. berichtet .

Dem Bloomberg Billionaires Index zufolge wurde Elon Musk nach Beginn des SpaceX-Aktienhandels Mitte Juni zum ersten Billionär der Geschichte. Obwohl sein Vermögen damals 1 Billion Dollar überstieg, haben die jüngsten Marktveränderungen die Finanzkennzahlen des Unternehmers stark beeinträchtigt, sodass er sich scherzhaft als „ehemaligen Billionär“ bezeichnete.

Halbierung des Aktienwerts

Laut ixbt.com sind die Wertpapierkurse des Unternehmens innerhalb kurzer Zeit drastisch gefallen. Während SpaceX-Aktien Mitte Juni noch bei 225,6 Dollar gehandelt wurden, lag ihr Wert zum Börsenschluss am 27. Juli bei 113,5 Dollar.

Damit haben sich die Wertpapiere des Unternehmens nahezu halbiert, was zu einem massiven Rückgang seines Marktwerts führte. Solche rasanten Schwankungen verdeutlichen die hohen Risiken im Technologiemarkt und die Veränderungen der Anlegerstimmung.

Elon Musks Vermögen und Status

Der Kurssturz wirkte sich auch direkt auf das Gesamtvermögen von Elon Musk aus. Während sein Kapital am 12. Juni noch über 1 Billion Dollar lag, sank dieser Wert bis zum 24. Juni auf 957 Milliarden Dollar. Derzeit wird das Vermögen des Milliardärs auf etwa 709 Milliarden Dollar geschätzt.

Trotz der massiven finanziellen Verluste bleibt Elon Musk der reichste Mensch der Welt. Experten bewerten derartige Marktveränderungen weiterhin im Hinblick auf zukünftige Technologieprojekte und die Kursentwicklung.