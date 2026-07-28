Barcelona wählt Eli Junior Krupis als Alternative zu Julián Álvarez

Der spanische Klub FC Barcelona zeigt Interesse am talentierten Stürmer Eli Junior Krupis von Bournemouth, um den Angriffssektor in der Sommertransferperiode zu verstärken. Laut ESPN sehen die Katalanen zwar Atlético Madrids Stürmer Julián Álvarez als Hauptziel, arbeiten aber aufgrund schwieriger Verhandlungen auch aktiv an Alternativen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Bekanntlich entstand nach Robert Lewandowskis Wechsel zu Chicago Fire eine Vakanz auf der Mittelstürmerposition bei Barcelona. Cheftrainer Hansi Flick hat beschlossen, den Sturm vor seiner dritten Saison im Verein grundlegend zu erneuern. Die Vereinsführung ist bestrebt, einen starken Kader aufzubauen, der um den Champions-League-Titel kämpfen kann.

Komplikationen beim Julián-Álvarez-Transfer

Barcelonas Präsident Joan Laporta bestätigte kürzlich, dass ein offizielles Angebot für Julián Álvarez abgegeben wurde. Obwohl der argentinische Nationalspieler den Wunsch äußerte, das Metropolitano-Stadion zu verlassen, lehnte der Madrider Klub das Eröffnungsangebot ab. Laporta erklärte, dass das Angebot bestehen bleibt und man auf eine Änderung der Situation wartet, betonte jedoch auch, dass dieser Prozess nicht ewig dauern wird.

Daher haben die amtierenden La-Liga-Meister ihre Aufmerksamkeit auf Bournemouth-Star Eli Junior Krupis gerichtet. Der französische U21-Nationalspieler wechselte letzten Sommer für 15 Millionen Euro von Lorient zum englischen Klub. Gleich in seiner Debütsaison in der English Premier League erregte er mit 13 Toren in 35 Einsätzen großes Aufsehen.

Großer Transferplan und Kaderumbruch

Die Verpflichtung von Eli Junior Krupis wird für Barcelona nicht einfach sein, da Bournemouth über 100 Millionen Euro für sein Top-Talent fordert. Dennoch hat der Klub bereits mit der Erneuerung seines Angriffssektors begonnen.

Der katalanische Klub hat in diesem Transferfenster bereits die Flügelspieler Anthony Gordon von Newcastle United und Karim Adeyemi von Borussia Dortmund verpflichtet. Sollten es die finanziellen Möglichkeiten erlauben, plant die Vereinsführung, vor Schließung des Sommertransferfensters einen weiteren großen Stürmer zu kaufen.