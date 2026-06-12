Bayern bereit, selbst ein 500-Millionen-Euro-Angebot für Olise abzulehnen

Die lang ersehnten Pläne von Paris Saint-Germain für Michael Olise wurden von Bayern München entschieden zurückgewiesen. Die Führung des Münchner Klubs erklärte, dass sie den Flügelspieler der französischen Nationalmannschaft für keine Summe verkaufen werde, da er ein unverzichtbarer Teil der Mannschaft sei. Dies berichtet Goal.com berichtet .

PSG wollte das talentierte Juwel schon seit Jahren verpflichten, doch Bayern hat die Türen für Verhandlungen komplett geschlossen. Olise hat mit seinen herausragenden Leistungen bewiesen, wie wichtig er für den deutschen Rekordmeister ist. Mit 22 Toren und 31 Vorlagen in 52 Spielen ist er zu einer zentralen Figur in den langfristigen Projekten des Vereins geworden.

Laut L'Equipe haben die Bayern-Verantwortlichen den Spekulationen über die Zukunft des Spielers ein Ende gesetzt. Ein Vereinsvertreter betonte: „Er wird nicht einmal für 200 Millionen Euro gehen“, während ein anderer hinzufügte: „Olise ist unbezahlbar. Wir würden ihn nicht einmal für 500 Millionen Euro verkaufen.“

Derzeit arbeitet der Münchner Klub an einer vorzeitigen Vertragsverlängerung mit Michael Olise bis 2031. Im Rahmen der neuen Vereinbarung wird das Gehalt des Spielers deutlich angehoben, womit er neben Stars wie Harry Kane zu einem der Topverdiener des Vereins aufsteigt.