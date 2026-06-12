Großer Umbruch bei Tottenham: Richarlison vor dem Abschied

·25·Sport
Großer Umbruch bei Tottenham: Richarlison vor dem Abschied

Tottenham plant für das Sommertransferfenster einen radikalen Umbau des Kaders. In einem Interview mit GOAL deutete der ehemalige Spieler Danny Murphy an, dass der brasilianische Stürmer Richarlison ein „Opfer“ des Projekts von Roberto De Zerbi werden und verkauft werden könnte. Dies berichtet Goal.com .

Der nordlondoner Club musste in den letzten zwei Spielzeiten in der englischen Premier League um den Klassenerhalt kämpfen. Obwohl Ange Postecoglou 2025 mit dem Gewinn der Europa League eine 17-jährige Durststrecke ohne Titel beendete, war die Vereinsführung mit den Ergebnissen in der heimischen Liga (17. Platz) unzufrieden. Nach dem Kommen und Gehen von Trainern wie Thomas Frank und Igor Tudor gelang es dem italienischen Taktiker Roberto De Zerbi, das Team aus der Gefahrenzone zu führen.

Nun muss der Verein seinen Kader verstärken, um den Status in den „Big Six“ wiederherzustellen. Dafür werden Mittel für neue Transfers benötigt, und der Verkauf von Richarlison könnte eine Haupteinnahmequelle sein. Der 29-jährige Stürmer, der 2022 für 50 Millionen Pfund vom FC Everton verpflichtet wurde, erzielte in 133 Spielen nur 32 Tore.

Danny Murphy ist der Meinung, dass Roberto De Zerbi ein Fan von aggressivem Pressing und intensivem Fußball ist. Obwohl Dominic Solanke aus dem aktuellen Kader zu diesem Stil passt, zwingt seine Verletzungsanfälligkeit den Trainer dazu, nach einem neuen Mittelstürmer zu suchen. Da Richarlisons Vertrag in 12 Monaten ausläuft, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Transfers.

TottenhamRicharlisonRoberto De ZerbiPremier LeagueTransfers
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Infantino scherzt über das Fehlen der italienischen Nationalmannschaft bei der WM 2026Infantino scherzt über das Fehlen der italienischen Nationalmannschaft bei der WM 2026Heute, 15:43Ronaldo spricht über seine Ziele bei der WM 2026 und UsbekistanRonaldo spricht über seine Ziele bei der WM 2026 und UsbekistanHeute, 15:35Frank Leboeuf: Michael Olise ist aktuell besser als Lamine YamalFrank Leboeuf: Michael Olise ist aktuell besser als Lamine YamalHeute, 14:12Nico Schlotterbeck reagiert auf das Interesse von Real MadridNico Schlotterbeck reagiert auf das Interesse von Real MadridHeute, 13:55Rodri verrät, wie sich Lamine Yamal auf die WM 2026 vorbereitetRodri verrät, wie sich Lamine Yamal auf die WM 2026 vorbereitetHeute, 13:08Bayern bereit, selbst ein 500-Millionen-Euro-Angebot für Olise abzulehnenBayern bereit, selbst ein 500-Millionen-Euro-Angebot für Olise abzulehnenHeute, 12:57
AnzeigenPartnerschaft
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Ranking der wertvollsten Fußballspieler Zentralasiens veröffentlicht
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Spanische Zeitung nimmt Husanov in Liste der WM-Abwesenden auf
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Das Treffen zwischen Sindarov und Kasparov wurde zum Symbol der Generationen
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Eine neue Hymne, ein neuer Geist für Usbekistan (Video)
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan
Zentralasien vereint sich für die Nationalmannschaft von Usbekistan