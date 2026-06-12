Großer Umbruch bei Tottenham: Richarlison vor dem Abschied

Tottenham plant für das Sommertransferfenster einen radikalen Umbau des Kaders. In einem Interview mit GOAL deutete der ehemalige Spieler Danny Murphy an, dass der brasilianische Stürmer Richarlison ein „Opfer“ des Projekts von Roberto De Zerbi werden und verkauft werden könnte. Dies berichtet Goal.com .

Der nordlondoner Club musste in den letzten zwei Spielzeiten in der englischen Premier League um den Klassenerhalt kämpfen. Obwohl Ange Postecoglou 2025 mit dem Gewinn der Europa League eine 17-jährige Durststrecke ohne Titel beendete, war die Vereinsführung mit den Ergebnissen in der heimischen Liga (17. Platz) unzufrieden. Nach dem Kommen und Gehen von Trainern wie Thomas Frank und Igor Tudor gelang es dem italienischen Taktiker Roberto De Zerbi, das Team aus der Gefahrenzone zu führen.

Nun muss der Verein seinen Kader verstärken, um den Status in den „Big Six“ wiederherzustellen. Dafür werden Mittel für neue Transfers benötigt, und der Verkauf von Richarlison könnte eine Haupteinnahmequelle sein. Der 29-jährige Stürmer, der 2022 für 50 Millionen Pfund vom FC Everton verpflichtet wurde, erzielte in 133 Spielen nur 32 Tore.

Danny Murphy ist der Meinung, dass Roberto De Zerbi ein Fan von aggressivem Pressing und intensivem Fußball ist. Obwohl Dominic Solanke aus dem aktuellen Kader zu diesem Stil passt, zwingt seine Verletzungsanfälligkeit den Trainer dazu, nach einem neuen Mittelstürmer zu suchen. Da Richarlisons Vertrag in 12 Monaten ausläuft, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Transfers.