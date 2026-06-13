Cristiano Ronaldo weist Zweifel an seiner körperlichen Verfassung zurück

Der Kapitän der portugiesischen Nationalmannschaft, Cristiano Ronaldo, hat Bedenken hinsichtlich seiner körperlichen Verfassung vor der Weltmeisterschaft 2026 entschieden zurückgewiesen. Der legendäre Stürmer, der eine produktive Saison in Saudi-Arabien hinter sich hat, versprach, dem portugiesischen Volk große Freude zu bereiten und im Turnier erfolgreich zu sein. Das Team schloss sein Training an der Basis Cidade do Futebol ab, bevor es zum Turnier in die USA reiste. Dies berichtet Goal.com .

Im Namen der Mannschaft, die die Qualifikationsphase mit 20 Toren in sechs Spielen dominierte, zeigte sich Ronaldo zuversichtlich. Der 41-jährige Routinier steht kurz davor, Geschichte zu schreiben, indem er an der Seite von Lionel Messi an seiner sechsten Weltmeisterschaft in Folge teilnimmt. Auf die Frage nach seiner körperlichen Verfassung antwortete er: "Seht ihr die Spiele nicht? Ich bin in guter Form."

Über die Rolle Portugals als einer der Turnierfavoriten äußerte sich Ronaldo vorsichtig. Er betonte, dass die Mannschaft eine sehr talentierte Generation habe, aber viele Faktoren, einschließlich unkontrollierbarer Situationen während des Spiels, eine wichtige Rolle beim Sieg spielten. Sein Hauptziel ist es, den ersten Platz in der Gruppe zu belegen und Schritt für Schritt mit Zuversicht voranzukommen.

Ronaldo gab zu, dass der Vorbereitungsprozess hart war, sagte aber, dass sich wahre Champions zeigen, wenn es im Turnier ernst wird. Portugal beginnt seine Reise am 17. Juni im Houston Stadium in Texas gegen die Nationalmannschaft der DR Kongo. Ronaldo, der an 30 Toren für Al-Nassr beteiligt war, beabsichtigt, diese Form auch in der Nationalmannschaft fortzusetzen.