13-jähriges Mädchen in Bangladesh erhält ihr 7 Monate altes Kind gerichtlich zurück

In Bangladesh hat ein 13-jähriges Mädchen per Gerichtsentscheid das Sorgerecht für ihr sieben Monate altes Kind zurückerhalten. Berichten zufolge hatte sie im Alter von 11 Jahren einen 20-jährigen Mann geheiratet, den sie über soziale Medien kennengelernt hatte, und später ein Kind bekommen.

Nach Angaben der jungen Mutter hatten ihr Ehemann und ihre Schwiegermutter ihr das Baby weggenommen und sie gewaltsam aus dem Haus vertrieben. Daraufhin zog das Mädchen vor Gericht, um die Rückgabe ihres Kindes zu fordern.

Das Gericht prüfte den Fall und ordnete an, das sieben Monate alte Baby an die Mutter zu übergeben.

Dieser Vorfall hat das Problem der Kinderehe, die in Bangladesh zwar gesetzlich verboten ist, aber immer noch vorkommt, wieder auf die Agenda gebracht. Zudem wurde auf die Notwendigkeit aufmerksam gemacht, Minderjährige vor dem Einfluss Fremder in sozialen Netzwerken zu schützen.