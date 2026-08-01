Blogger wird bei gefährlichem Jetski-Stunt ohnmächtig und prallt gegen Brücke

Im US-Bundesstaat Georgia verlor der bekannte Blogger Dylan Stabler während eines gefährlichen Jetski-Stunts das Bewusstsein und hatte einen schweren Unfall.

Berichten zufolge führte der Blogger ein Freestyle-Element namens „Nose Ride“ aus, während er rückwärts auf der Vorderseite des Jetskis saß. Während des Stunts verlor er jedoch plötzlich das Bewusstsein.

Danach fuhr der fahrerlose Jetski mit hoher Geschwindigkeit weiter und prallte gegen eine Holzbrücke oder einen Anleger. Durch die heftige Kollision wurde der Blogger nach vorne katapultiert und fiel bewusstlos ins Wasser.

Freunde, die den Vorfall beobachteten, eilten sofort zu ihm und zogen ihn aus dem Wasser. So wurde das Leben des Mannes gerettet.

Der Vorfall verdeutlichte einmal mehr die Gefahren, die mit komplexen Stunts bei gefährlichen Wassersportarten verbunden sind.