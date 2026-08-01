Neue Technologie zum Datenaustausch zwischen Smartphones über QR-Codes entwickelt

In der Welt der modernen digitalen Technologien werden kabellose Netzwerke wie Wi-Fi, Bluetooth oder LTE normalerweise verwendet, um Daten von einem Gerät zum anderen zu übertragen. Berichten von ixbt.com zufolge hat der Entwickler bashalarmistalt jedoch ein experimentelles System namens Decimen Optical Transfer vorgestellt, das ohne Netzwerkverbindungen und spezielle Apps funktioniert. Diese einzigartige Entwicklung ermöglicht die Übertragung von Dateien durch eine Sequenz sich schnell ändernder QR-Codes mithilfe eines normalen Bildschirms und einer Kamera, berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Funktionsmechanismus der neuen Technologie basiert auf dem Prinzip der Datenübertragung über einen optischen Kanal. Dabei zeigt ein Smartphone ununterbrochen eine Serie verschiedener QR-Codes auf seinem Bildschirm an, während die Kamera des zweiten Geräts diese nacheinander scannt. Anschließend setzt ein spezieller Software-Algorithmus die empfangenen Blöcke zusammen und stellt die Originaldatei vollständig wieder her.

Fountain-Codes und Fehlerkorrektur

Eine Technologie namens Fountain-Codes spielt eine wichtige Rolle für den erfolgreichen Betrieb des Systems. Mit ihrer Hilfe verhindert das Programm den Verlust einzelner Frames. Selbst wenn die Kamera einige QR-Codes nicht rechtzeitig lesen kann, ist das empfangene Gerät in der Lage, die Datei anhand der verbleibenden Daten vollständig wiederherzustellen.

Jeder QR-Code enthält nicht nur Nutzdaten, sondern auch Dienstinformationen. Dazu gehören die Übertragungs-ID, die Blocknummer, die Dateigröße und Steuerungsparameter, die für die korrekte Datenzusammenstellung erforderlich sind. Dies gewährleistet die Stabilität des Übertragungsprozesses.

Übertragungsgeschwindigkeit und Aussichten

Während des Tests erreichte der Entwickler eine Geschwindigkeit von etwa 128 KB/s, während er die Smartphones in der Hand hielt. Wenn die Geräte in einer streng stationären Position fixiert sind, erhöht sich die Datenübertragungsgeschwindigkeit auf bis zu 186–190 KB/s. Obwohl diese Werte deutlich unter der Geschwindigkeit von Wi-Fi, Bluetooth oder sogar NFC liegen, bietet das Projekt einzigartige Vorteile.

Das derzeit unter der MIT-Lizenz vertriebene Projekt bleibt ein Machbarkeitsnachweis (Proof of Concept). Der Autor weist darauf hin, dass die Idee der Datenübertragung über Bildschirme zwar bereits früher untersucht wurde, er jedoch unabhängig zu dieser Lösung gelangt ist. In Situationen, in denen Wi-Fi und andere Schnittstellen deaktiviert oder überhaupt nicht verfügbar sind, kann diese Methode als alternativer optischer Kommunikationskanal dienen.