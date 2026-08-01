Bayern stellt drei Spieler zum Verkauf und baut Kader um

·26·Sport
Bayern stellt drei Spieler zum Verkauf und baut Kader um

Der FC Bayern München hat in der Sommertransferperiode einen radikalen Umbruch seines Kaders eingeleitet. Max Eberl, der Sportdirektor des deutschen Rekordmeisters, gab öffentlich bekannt, dass drei Spieler, die nicht mehr in die Pläne des Vereins passen, offiziell auf die Transferliste gesetzt wurden und selbst bei einem Verbleib in München keine Rolle in der Startelf spielen werden. Das berichtet Goal.com berichtet .

Wie ixbt.com und @iMiaSanMia berichten, hat die Bayern-Führung mit der Ausmistung des Kaders begonnen. Demnach wurden der portugiesische Mittelfeldspieler João Palhinha sowie Sacha Boey und Bryan Zaragoza komplett aus den Plänen des Vereins für die kommende Saison gestrichen. Diese Entscheidung ist ein Zeichen für den Beginn einer neuen Ära im Team.

Radikale Kadererneuerung und Transfers

Max Eberl äußerte sich in seiner Erklärung entschlossen zum Schicksal der Spieler, die als überflüssig erachtet werden. Seinen Worten zufolge erhalten diese Spieler selbst dann keinen Platz in der ersten Mannschaft, wenn sie in München bleiben möchten, und werden praktisch ohne Spielpraxis bleiben. Bayern wiederum verstärkt seine Reihen durch die Verpflichtung junger und vielversprechender Spieler.

Die Münchner verpflichteten Ismael Saibari von der PSV Eindhoven für 50 Millionen Euro. Zudem wurde Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt für 55 Millionen Euro unter Vertrag genommen. Bemerkenswert ist, dass Brown zuvor auch zu den Hauptzielen von Manchester United gehörte. Gleichzeitig verließen Spieler wie Leon Goretzka und Raphaël Guerreiro das Team nach Ablauf ihrer Verträge.

João Palhinhas Zukunft und Optionen in England

Unter den zum Verkauf gestellten Spielern erregt João Palhinha die größte Aufmerksamkeit. Der 31-jährige portugiesische Mittelfeldspieler war im Juli 2024 nach erfolgreichen Saisons bei Fulham zu den Bayern gewechselt. Allerdings konnte er sich in Deutschland nicht voll durchsetzen und kam in allen Wettbewerben auf gerade einmal 986 Einsatzminuten.

Danach kehrte der Spieler nach England zurück und lief auf Leihbasis für Tottenham auf. Er kam beim Londoner Club regelmäßig zum Einsatz und spielte eine entscheidende Rolle beim Klassenerhalt des Teams in der Premier League, indem er im letzten Saisonspiel das Siegtor gegen Everton erzielte. Obwohl Tottenham eine Kaufoption besessen hätte, konzentrierten sie sich am Ende auf andere Mittelfeldspieler wie Matheus Fernandes und Sandro Tonali.

Aktuell zeigen andere Vertreter der englischen Premier League — Aston Villa und Newcastle United — ernsthaftes Interesse an den Diensten von João Palhinha. Es wird vermutet, dass der erfahrene Spieler selbst seine Karriere gerne in England fortsetzen würde.

Bayern MünchenJoão PalhinhaMax EberlTransfersBundesliga
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Cristian Romero vor Abschied von Tottenham und Wechsel zu InterCristian Romero vor Abschied von Tottenham und Wechsel zu InterHeute, 14:16Real Madrid könnte Vinicius Junior zum Verkauf stellenReal Madrid könnte Vinicius Junior zum Verkauf stellenHeute, 13:19Romario nennt Franco Baresi den härtesten Gegner seiner KarriereRomario nennt Franco Baresi den härtesten Gegner seiner KarriereHeute, 12:56Wende in Nico Williams' Privatleben: Warum endete die 2-jährige Liebesgeschichte?Wende in Nico Williams' Privatleben: Warum endete die 2-jährige Liebesgeschichte?Heute, 12:54Ajax verpflichtet den deutschen Nationalspieler Julian BrandtAjax verpflichtet den deutschen Nationalspieler Julian BrandtHeute, 12:34Emerse Fae verlässt die ivorische Nationalmannschaft — Ist die Goldene Ära vorbei?Emerse Fae verlässt die ivorische Nationalmannschaft — Ist die Goldene Ära vorbei?Heute, 12:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Lamine Yamal verrät, was Messi ihm nach dem Finale sagte
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Erling Haaland kehrt mit einem bizarren Souvenir aus den USA zurück: Manchester City-Star überrascht Fans
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“
Überraschender Schachzug von City: Maresca stellt 25 Spieler auf den „Markt“