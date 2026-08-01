Der FC Bayern München hat in der Sommertransferperiode einen radikalen Umbruch seines Kaders eingeleitet. Max Eberl, der Sportdirektor des deutschen Rekordmeisters, gab öffentlich bekannt, dass drei Spieler, die nicht mehr in die Pläne des Vereins passen, offiziell auf die Transferliste gesetzt wurden und selbst bei einem Verbleib in München keine Rolle in der Startelf spielen werden. Das berichtet Goal.com berichtet .

Wie ixbt.com und @iMiaSanMia berichten, hat die Bayern-Führung mit der Ausmistung des Kaders begonnen. Demnach wurden der portugiesische Mittelfeldspieler João Palhinha sowie Sacha Boey und Bryan Zaragoza komplett aus den Plänen des Vereins für die kommende Saison gestrichen. Diese Entscheidung ist ein Zeichen für den Beginn einer neuen Ära im Team.

Radikale Kadererneuerung und Transfers

Max Eberl äußerte sich in seiner Erklärung entschlossen zum Schicksal der Spieler, die als überflüssig erachtet werden. Seinen Worten zufolge erhalten diese Spieler selbst dann keinen Platz in der ersten Mannschaft, wenn sie in München bleiben möchten, und werden praktisch ohne Spielpraxis bleiben. Bayern wiederum verstärkt seine Reihen durch die Verpflichtung junger und vielversprechender Spieler.

Die Münchner verpflichteten Ismael Saibari von der PSV Eindhoven für 50 Millionen Euro. Zudem wurde Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt für 55 Millionen Euro unter Vertrag genommen. Bemerkenswert ist, dass Brown zuvor auch zu den Hauptzielen von Manchester United gehörte. Gleichzeitig verließen Spieler wie Leon Goretzka und Raphaël Guerreiro das Team nach Ablauf ihrer Verträge.

João Palhinhas Zukunft und Optionen in England

Unter den zum Verkauf gestellten Spielern erregt João Palhinha die größte Aufmerksamkeit. Der 31-jährige portugiesische Mittelfeldspieler war im Juli 2024 nach erfolgreichen Saisons bei Fulham zu den Bayern gewechselt. Allerdings konnte er sich in Deutschland nicht voll durchsetzen und kam in allen Wettbewerben auf gerade einmal 986 Einsatzminuten.

Danach kehrte der Spieler nach England zurück und lief auf Leihbasis für Tottenham auf. Er kam beim Londoner Club regelmäßig zum Einsatz und spielte eine entscheidende Rolle beim Klassenerhalt des Teams in der Premier League, indem er im letzten Saisonspiel das Siegtor gegen Everton erzielte. Obwohl Tottenham eine Kaufoption besessen hätte, konzentrierten sie sich am Ende auf andere Mittelfeldspieler wie Matheus Fernandes und Sandro Tonali.

Aktuell zeigen andere Vertreter der englischen Premier League — Aston Villa und Newcastle United — ernsthaftes Interesse an den Diensten von João Palhinha. Es wird vermutet, dass der erfahrene Spieler selbst seine Karriere gerne in England fortsetzen würde.