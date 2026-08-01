Ajax verpflichtet den deutschen Nationalspieler Julian Brandt

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Ajax verpflichtet den deutschen Nationalspieler Julian Brandt

In einem überraschenden und sensationellen Transfer hat der niederländische Klub Ajax den deutschen Nationalspieler und ehemaligen Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund, Julian Brandt, unter Vertrag genommen. Wie Goal.com berichtet, hat der erfahrene Spieler, der ablösefrei war, einen Dreijahresvertrag beim Amsterdamer Verein unterschrieben. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die am Freitagabend von der Pressestelle des Klubs veröffentlichte Erklärung kam nicht nur für die Fans, sondern auch für viele Sportjournalisten völlig überraschend. Die Ajax-Führung hatte jedoch monatelang heimliche Verhandlungen über diesen Transfer geführt und es trotz der Konkurrenz durch andere Interessenten geschafft, den deutschen Spielmacher von einem Wechsel nach Amsterdam zu überzeugen.

Details des neuen Vertrags

Die von den Parteien unterzeichnete Vereinbarung tritt sofort in Kraft und läuft bis zum 30. Juni 2029. Der am 2. Mai 1996 in Bremen geborene Julian Brandt soll den Kader mit seiner reichhaltigen professionellen Erfahrung verstärken. Während seiner Karriere spielte er sieben Spielzeiten lang auf hohem Niveau für Borussia Dortmund, davor verteidigte er über fünf Jahre lang die Farben von Bayer Leverkusen.

Klubvertreter Jordi Cruyff äußerte sich zum Transfer des erfahrenen Spielers, der 48 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft bestritten hat, wie folgt:

  • Julian hat sich für die Option Ajax entschieden und wir sind darüber äußerst glücklich
  • Wir haben seit einigen Monaten verhandelt, und er hatte auch die Möglichkeit, zu anderen Vereinen zu wechseln
  • Wir haben einen Top-Spieler mit großer internationaler Erfahrung und einer großartigen Mentalität verpflichtet
Julian Brandt kommentierte den schnellen Abschluss des Transfers mit den Worten: „Diese Nachricht ist für Sie wahrscheinlich eine noch größere Überraschung als für mich, aber die letzten Tage waren sehr spannend. Ich bin überglücklich, jetzt hier zu sein.“

Dieser Transfer ist für Ajax nicht nur die Möglichkeit, einen erfahrenen Akteur ablösefrei zu verpflichten, sondern auch ein wichtiger Schritt zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit des Teams auf europäischer Ebene. Brandts fußballerischen Fähigkeiten und Führungsqualitäten werden voraussichtlich das Spielniveau der Mannschaft in der Eredivisie weiter anheben.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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