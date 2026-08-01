SpaceX zeigt einzigartige Aufnahmen der Starship aus dem Weltall

Laut Ixbt.com hat SpaceX neue und einzigartige Aufnahmen des Raumschiffs Starship S40 während eines Orbitalfluges veröffentlicht. Diese Bilder sind nicht nur ein unterhaltsames Video, sondern ein wichtiger Teil von Ingenieurstests zur Gewährleistung der Sicherheit zukünftiger Missionen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Unternehmensvertreter erklärten, dass das verbreitete Video nicht mit einer einzigen Kamera aufgenommen wurde, sondern durch die Kombination von Aufnahmen mehrerer optischer Geräte auf Starlink V3 Satelliten erstellt wurde. Diese Methode ermöglichte es Spezialisten, die Struktur des Raumschiffs aus verschiedenen Blickwinkeln zu beobachten.

Ferninspektion über Satelliten

Sechs neue Satelliten der Konstellation sind mit Spezialkameras ausgestattet, deren Hauptaufgabe darin besteht, den Hitzeschild des Starship Raumschiffs zu scannen. Die gewonnenen Bilder werden an Betreiber auf der Erde oder auf dem Raumschiff übermittelt, um den Zustand der Schutzbeschichtung zu analysieren.

Diese Technologie ist ein wichtiger Schritt zur Perfektionierung der Methoden zur Bewertung der erfolgreichen Rückkehr von Starship in die Erdatmosphäre und dessen Vorbereitung. Während der Ferninspektion drehte sich das Raumschiff absichtlich mit seinem Hitzeschild den Satelliten zu.

Flugergebnisse und zukünftige Pläne

Es wird berichtet, dass der Testflug der Starship S40 am 25. Juli dieses Jahres nahezu perfekt verlief. Derzeit schwimmt das Raumschiff im Indischen Ozean, und SpaceX-Ingenieure bereiten eine Bergungsmission vor, um es zurückzuholen und zu untersuchen.

Daher wurde noch kein endgültiger und detaillierter Bericht über den genauen Zustand der Kacheln auf der Schiffshülle veröffentlicht. Vollständige Informationen werden erst erwartet, nachdem Spezialisten den physischen Zustand des Raumschiffs aus der Nähe untersucht haben.