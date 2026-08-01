SpaceX zeigt einzigartige Aufnahmen der Starship aus dem Weltall

·1·Technologie
SpaceX zeigt einzigartige Aufnahmen der Starship aus dem Weltall

Laut Ixbt.com hat SpaceX neue und einzigartige Aufnahmen des Raumschiffs Starship S40 während eines Orbitalfluges veröffentlicht. Diese Bilder sind nicht nur ein unterhaltsames Video, sondern ein wichtiger Teil von Ingenieurstests zur Gewährleistung der Sicherheit zukünftiger Missionen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Unternehmensvertreter erklärten, dass das verbreitete Video nicht mit einer einzigen Kamera aufgenommen wurde, sondern durch die Kombination von Aufnahmen mehrerer optischer Geräte auf Starlink V3 Satelliten erstellt wurde. Diese Methode ermöglichte es Spezialisten, die Struktur des Raumschiffs aus verschiedenen Blickwinkeln zu beobachten.

Ferninspektion über Satelliten

Sechs neue Satelliten der Konstellation sind mit Spezialkameras ausgestattet, deren Hauptaufgabe darin besteht, den Hitzeschild des Starship Raumschiffs zu scannen. Die gewonnenen Bilder werden an Betreiber auf der Erde oder auf dem Raumschiff übermittelt, um den Zustand der Schutzbeschichtung zu analysieren.

Diese Technologie ist ein wichtiger Schritt zur Perfektionierung der Methoden zur Bewertung der erfolgreichen Rückkehr von Starship in die Erdatmosphäre und dessen Vorbereitung. Während der Ferninspektion drehte sich das Raumschiff absichtlich mit seinem Hitzeschild den Satelliten zu.

Flugergebnisse und zukünftige Pläne

Es wird berichtet, dass der Testflug der Starship S40 am 25. Juli dieses Jahres nahezu perfekt verlief. Derzeit schwimmt das Raumschiff im Indischen Ozean, und SpaceX-Ingenieure bereiten eine Bergungsmission vor, um es zurückzuholen und zu untersuchen.

Daher wurde noch kein endgültiger und detaillierter Bericht über den genauen Zustand der Kacheln auf der Schiffshülle veröffentlicht. Vollständige Informationen werden erst erwartet, nachdem Spezialisten den physischen Zustand des Raumschiffs aus der Nähe untersucht haben.

SpaceXStarshipStarlinkWeltraumTechnologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Elon Musk wirbt KI-Spezialisten für SpaceX anElon Musk wirbt KI-Spezialisten für SpaceX anHeute, 12:25Xiaomi kündigt neues Flaggschiff mit 185 Hz Bildschirm anXiaomi kündigt neues Flaggschiff mit 185 Hz Bildschirm anHeute, 11:26Russisches Medium „KodDurova“ in „Kod.ru“ umbenanntRussisches Medium „KodDurova“ in „Kod.ru“ umbenanntHeute, 10:50Qualcomm äußert sich zum Sturz des 4NE-1 Roboters auf der Computex 2026 PräsentationQualcomm äußert sich zum Sturz des 4NE-1 Roboters auf der Computex 2026 PräsentationHeute, 10:28Hohe Nachfrage nach neuen Samsung Smartphones in SüdkoreaHohe Nachfrage nach neuen Samsung Smartphones in SüdkoreaHeute, 07:58Wissenschaftler gewinnen festes Kohlenstoff für Akkus aus freigesetztem CO2Wissenschaftler gewinnen festes Kohlenstoff für Akkus aus freigesetztem CO2Heute, 07:28
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
NASA fotografiert ungewöhnliches Phänomen im Schwarzen Meer aus dem Weltraum
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Bildung neuer Erdkruste am Meeresboden erstmals live beobachtet
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Wissenschaftler entdecken erstmals eine Atmosphäre auf einem erdähnlichen Planeten
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Apple iPhone 18 Pro erstmals im Video zu sehen: Eine Revolution bei Kamera und Design
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel
Toyota kündigt lebenslange Garantie für E-Fahrzeuge an: Kostenloser Batteriewechsel