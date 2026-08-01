Real Madrid könnte Vinicius Junior zum Verkauf stellen

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Real Madrid könnte Vinicius Junior zum Verkauf stellen

Real Madrid hat signalisiert, dass der Verein bereit ist, den brasilianischen Star Vinicius Junior zu verkaufen, insgeheim falls die Verhandlungen über einen neuen Vertrag ins Stocken geraten. Laut Informationen von ESPN, da nur noch ein Jahr von der aktuellen Vereinbarung zwischen den Parteien übrig ist, sorgt die aktuelle Situation für großes Aufsehen auf dem Transfermarkt, berichtet berichtet Goal.com.

Die Führung des Königlichen Clubs hat entschieden erklärt, dass sie nicht die Absicht hat, die dem brasilianischen Spieler zuletzt unterbreiteten Konditionen zu verbessern. Eine solche Unnachgiebigkeit bei der Vertragsverlängerung lässt die Zukunft des Players offen und überlässt die endgültige Entscheidung voll und ganz dem Spieler selbst. Vinicius wird in den kommenden Tagen im Vorbereitungstraining zurückerwartet.

Arsenal beobachtet die Situation genau

Der Londoner Klub Arsenal versucht, die festgefahrene Vertragssituation in Madrid auszunutzen. Berichten zufolge prüft die Führung des englischen Klubs die finanziellen Aspekte dieses Transfers genau und hofft auf eine günstige Gelegenheit, den Spieler zu verpflichten, sollte er sich für einen Abschied entscheiden.

Dennoch betonen dem Spieler nahestehende Quellen, dass bislang weder offizielle noch direkte Kontakte zum Londoner Klub geknüpft wurden. Solche Verzögerungen bei den Verhandlungen sollen ein langjähriges Problem sein, das bereits seit der letzten Saison anhält.

Der Status des Spielers in Madrid

Seit seinem Wechsel zu Real im Jahr 2018 hat sich Vinicius Junior zu einem der Führungsspieler der Mannschaft entwickelt. Er schoss Tore in zwei Champions League-Endspielen und belegte den zweiten Platz bei der Abstimmung zum Ballon d'Or 2024.

Dennoch gab es während der vergangenen Saison auch Unzufriedenheit über seine Leistungen unter dem ehemaligen Cheftrainer Xabi Alonso. Insbesondere seine emotionale Reaktion bei seiner Auswechslung in einem der vergangenen El Clasico-Spiele entging der Aufmerksamkeit der Medien nicht.

Vinicius JuniorReal MadridArsenalTransfersChampions League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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