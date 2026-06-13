Liverpool bereit, mit Bayern um Rio Ngumoha zu kämpfen

Der FC Liverpool plant entschlossene Maßnahmen, um den Gerüchten um sein junges Talent Rio Ngumoha ein Ende zu setzen. Jüngste Berichte über einen möglichen Wechsel des 17-jährigen Flügelspielers zum FC Bayern München haben die Führung der „Reds“ alarmiert. Liverpool ist entschlossen, sein wertvolles Talent an der Anfield Road zu halten und bereitet einen neuen, lukrativen Vertrag vor, um das Interesse aus Deutschland abzuwehren. Dies berichtet Goal.com .

Wie Football Insider berichtet, will Liverpool entscheidende Schritte unternehmen, um eine langfristige Zusammenarbeit mit Ngumoha zu sichern. Die Vereinsverantwortlichen planen, sich mit den Vertretern des Spielers zusammenzusetzen, sobald er in diesem Jahr 18 wird, um einen neuen Vertrag zu unterzeichnen. Obwohl der Spieler erst im letzten September seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat, hält der Verein eine Gehaltserhöhung und verbesserte Konditionen für notwendig, um seinem Stellenwert im Kader gerecht zu werden.

Bayern sieht den Flügelspieler als Hauptziel für die linke Außenbahn, doch die Liverpooler Führung ist verärgert über Behauptungen, es gäbe bereits eine Einigung zwischen dem Spieler und dem deutschen Rekordmeister. Mit der Ankunft des neuen Cheftrainers Andoni Iraola wird ein Wendepunkt in der Karriere des jungen Talents erwartet. Iraola sieht in Ngumoha ein wichtiges Puzzleteil seines taktischen Systems und plant, ihn stärker in die erste Mannschaft zu integrieren.

Liverpool befindet sich derzeit in einer Phase des Umbruchs. Nach den Abgängen von Stars wie Ibrahima Konate, Mohamed Salah und Andy Robertson konzentriert sich der Verein besonders darauf, die Talente zu halten, die die Zukunft des Teams darstellen. Weltklasse-Talente wie Ngumoha in der eigenen Akademie zu halten, anstatt sie an Konkurrenten zu verkaufen, bleibt die oberste Priorität des Vereins.