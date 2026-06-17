Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die auf den Feldern Nordamerikas ausgetragen wird, bietet Millionen von Fans bereits in ihren ersten Tagen echtes Drama und unvergessliche Momente. In einem der zentralen und am meisten erwarteten Spiele der ersten Runde, das vor ausverkauftem Haus stattfand, traf die aktuelle Vize-Meisterschaft und der WM-Sieger von 2018, die französische Nationalmannschaft, auf einen der stolzesten und leidenschaftlichsten Vertreter Afrikas — die senegalesische Nationalmannschaft. In diesem intensiven Aufeinandertreffen im prächtigen und modernen MetLife Stadium bewiesen Didier Deschamps' Schützlinge ihre Klasse und starteten mit einem schönen und souveränen Sieg in das Turnier.

Ein historischer Doppelpack von Kylian Mbappe und meisterhafte Vorlagen von Olise

Während die erste Halbzeit aufgrund des starken Widerstands und der defensiven Taktik beider Teams torlos endete, entwickelte sich die zweite Halbzeit zu einer echten Tore-Show. In der 66. Minute gelang es dem gefürchtetsten Stürmer des Weltfußballs, Kylian Mbappe, mit einem präzisen Schuss auf das gegnerische Tor den Spielstand zu eröffnen. Vorbereitet wurde der Treffer vom jungen Talent Michael Olise. Kurz darauf zahlte sich Deschamps' „Geheimwaffe“ von der Bank aus — Bradley Barcola, der Dembele in der 80. Minute ersetzte, traf nur zwei Minuten später, in der 82. Minute und erhöhte den Spielstand auf 2:0.

Die letzten Minuten des Spiels waren für die Fans extrem nervenaufreibend und spannend. Der eingewechselte senegalesische Stürmer Mbaye traf in der Nachspielzeit, in der 90+5. Minute und verkürzte den Rückstand, was erneut Spannung in die Partie brachte. Doch nur eine Minute später, in der 90+6. Minute traf Kylian Mbappe nach einer weiteren wunderbaren Vorlage von Michael Olise sein zweites Tor des Spiels und besiegelte den Endstand — 3:1! Mit diesem Doppelpack machte Mbappe einen weiteren riesigen Schritt in Richtung neuer Rekorde und erhöhte seine Trefferzahl bei Weltmeisterschaften auf 14 Tore.

Im folgenden offiziellen Sportstatistik-Tableau finden Sie das Endergebnis und die vollständigen Aufstellungen dieses Spiels aus der 1. Runde der WM 2026:

Turnier- und Stadionname Endergebnis und Torchronik Kader der französischen Nationalmannschaft Kader der senegalesischen Nationalmannschaft WM 2026 1. Runde

MetLife Stadium Frankreich — Senegal — 3:1



• K. Mbappe (66', 90+6')

• B. Barcola (82')



• Mbaye (90+5') Torwart: Maignan

Verteidiger: Kounde, Upamecano, Saliba, T. Hernandez

Mittelfeldspieler: Tchouameni, Rabiot, Olise

Stürmer: Dembele (Barcola, 80), Mbappe, Doue (Cherki, 87)

Wichtiger Start bei der WM und das nächste Aufeinandertreffen der Gegner

Nach diesem Sieg hat die französische Nationalmannschaft die klare Führung in ihrer Gruppe übernommen und bewiesen, wie ernst ihre Meisterschaftsambitionen sind. Nun treffen die zweite Paarung der Gruppe — der asiatische Vertreter Irak sowie eine der stärksten europäischen Mannschaften, die norwegische Nationalmannschaft mit Erling Haaland, aufeinander, um ihre ersten Gruppenspiele zu bestreiten. Auch dieses Spiel wird für den weiteren Kampf in der Gruppe von großer Bedeutung sein.

Fazit der Sportkommentatoren: Frankreich sicherte sich heute trotz des starken Pressings von Senegal gelassen den Sieg. Mbappes beeindruckende Form und Olises Fähigkeit, das Spiel mit zwei Assists zu kontrollieren, könnten die Hauptfaktoren dafür sein, dass Deschamps' Team bei dieser Weltmeisterschaft mindestens das Finale erreicht. Senegal hingegen zeigte trotz der Niederlage Charakter und hat seine Chance auf den Gruppenausstieg noch nicht verloren.

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