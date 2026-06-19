Historischer Transfer: Bayern fordert Rekordsumme für Olise

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Historischer Transfer: Bayern fordert Rekordsumme für Olise

In der Fußballwelt könnte eine echte Transferbombe platzen. Laut einer sensationellen Meldung der bekannten spanischen Diario Sport ist der FC Bayern München bereit, den französischen Star Michael Olise an Real Madrid zu verkaufen, doch der Preis dafür wird sehr hoch sein.

Neymars 9-Jahres-Rekord in Gefahr

Die Münchner fordern für das Mitglied der französischen Nationalmannschaft mehr als 222 Millionen Euro.

Historischer Fakt: Sollte dieser Deal zu der vom FC Bayern geforderten Summe zustande kommen, würde er als teuerster Transfer der Fußballgeschichte in die Annalen eingehen. Bisher hielt Neymar diesen Rekord, der 2017 beim Wechsel von Barcelona zu PSG für dieselbe Summe (222 Mio. Euro) aufgestellt wurde und seit fast neun Jahren nicht mehr gebrochen wurde.

„Rebellion“ in den sozialen Netzwerken

Der Spieler selbst gab ernsthafte Hinweise darauf, dass die Transfergerüchte nicht aus der Luft gegriffen sind. Michael Olise hat kürzlich alle Fotos, Videos und Beiträge im Zusammenhang mit dem FC Bayern von seiner offiziellen Instagram-Seite gelöscht. In der Fußballwelt gilt ein solcher „virtueller Abschied“ normalerweise als erstes Signal für einen Vereinswechsel, was die Spekulationen über einen Wechsel nach Madrid weiter anheizt.

Olises beeindruckende Statistiken

Es ist nicht ohne Grund, dass die Bayern-Führung eine solch astronomische Summe fordert. Die Werte des 24-jährigen Flügelspielers in der vergangenen Saison waren wahrhaft gewaltig:

  • Einsätze: 52 Spiele (alle Wettbewerbe)

  • Erzielte Tore: 22 Tore

  • Vorlagen (Assists): 31 produktive Pässe

  • Aktueller Vertrag: Lauftzeit bis Sommer 2029

Auf dem heutigen Markt erscheint ein solcher Preis für einen Spieler, der in einer Saison an 53 Toren direkt beteiligt war, logisch. Wir werden bald sehen, ob Real-Madrid-Präsident Florentino Perez es wagt, diese historische Rekordsumme zu investieren.

Bayern MünchenMichael OliseReal MadridNeymarFlorentino Pérez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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