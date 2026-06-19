Lamine Yamal: „Ich möchte meinem Team im Spiel gegen Saudi-Arabien helfen“

Lamine Yamal, der 18-jährige Star der spanischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, teilte seine Pläne und Wünsche vor dem äußerst wichtigen Spiel gegen Saudi-Arabien in der 2. Runde der Weltmeisterschaft. Nach dem unerwarteten Punktverlust in der ersten Runde erklärte der junge Flügelstürmer, dass er bereit sei, auf den Platz zu gehen und den ersten Sieg für „La Roja“ zu sichern.

„Ich will auf dem Platz stehen“ — Der Kampfgeist des jungen Stars

Obwohl Yamal weiß, dass seine körperliche Verfassung noch nicht ideal ist und der Regenerationsprozess noch andauert, ist er bereit, alles zu geben, um den Favoritenstatus der Nationalmannschaft wiederherzustellen. Seine RTVE Aussage gegenüber dem Medium bestätigt dies:

„Es ist noch zu früh, das ist nicht nötig. Ich befinde mich im Anpassungsprozess; es ist momentan nicht die Zeit, das ganze Spiel zu bestreiten, aber ich kann so viele Minuten spielen, wie der Trainer möchte. Natürlich müssen wir am Sonntag gewinnen, da wir zu den Favoriten gehören. Aus diesem Grund ist ein Sieg zwingend erforderlich. Ich möchte auf dem Platz stehen. Auch wenn ich weiß, dass ich keine 90 Minuten spielen kann, möchte ich dem Team helfen.“

Lamine Yamals Status bei der WM 2026

Der aktuelle Status des Spielers, der sich in der Erholungsphase nach einer Verletzung befindet, ist wie folgt:

Einsatz in der 1. Runde: Im Spiel gegen Kap Verde (0:0) in der 71. Minute kam er eingewechselt und fand sich schnell in das Spieltempo ein.

Körperliche Verfassung: Aufgrund der Folgen einer Verletzung im April ist er noch nicht bereit für die volle körperliche Belastung von 90 Minuten.

Aufgabe für Sonntag: Die nötige Kreativität und Geschwindigkeit beizusteuern, um die saudische Verteidigung zu durchbrechen.

Details zur nächsten Begegnung

Für Spanien ist das Spiel gegen Saudi-Arabien zu einem strategischen Aufeinandertreffen geworden, das über den Auszug aus der Gruppenphase entscheiden könnte.

Spiel: Spanien gegen Saudi-Arabien (WM 2026, Gruppe N, 2. Runde)

Datum: Sonntag, 21. Juni

Turniersituation: Da in der ersten Runde ein Unentschieden gegen Kap Verde verzeichnet wurde, benötigen die Spanier dieses Mal zwingend 3 Punkte.

Der große Wille des 18-jährigen Spielers wird sicherlich ein zusätzlicher Vorteil für den Trainerstab sein. Ob der Trainer es wagt, ihn von Beginn an einzusetzen, oder ihn erneut als „Joker“ auf der Bank lässt, um das Spiel zu verstärken – das werden wir am Sonntag erfahren! Verfolgen Sie die heißesten Tage des Mundial mit uns.