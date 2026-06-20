USA schlagen Australien und sichern sich vorzeitigen Play-off-Einzug

Die US-Nationalmannschaft unter Mauricio Pochettino setzt ihren erfolgreichen Weg bei der Heim-Weltmeisterschaft fort. Im zweiten Gruppenspiel gegen Australien zeigten sich die Gastgeber souverän und gewannen 2:0 auf dem Spielbericht.

Dieser wichtige Sieg ermöglichte es den Amerikanern, den Einzug in die nächste Runde vorzeitig zu sichern.

Tore und Spielchronik

Die Entscheidung des Spiels fiel weitgehend bereits in der ersten Halbzeit:

11. Minute (Eigentor): Nach einem aktiven Angriff der USA lenkte der australische Verteidiger Burgess den Ball unerwartet ins eigene Tor und eröffnete den Spielstand — 1:0 .

44. Minute: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit traf Freeman präzise und baute die Führung der Gastgeber aus — 2:0.

In der zweiten Halbzeit kontrollierten Pochettino's Schützlinge das Tempo und hielten das Ergebnis.

Gruppentabelle (nach dem 2. Spieltag)

Die USA wurden mit einer Quote von 100 % nach zwei Spielen Gruppenprimus und sicherten sich vorzeitig den Play-off-Platz. Australien hat trotz der Niederlage weiterhin gute Chancen auf den Gruppenausstieg.

USA — 6 Punkte (Qualifiziert für die nächste Runde)

Australien — 3 Punkte (Aktuell auf Platz 2)

Startaufstellungen

Die Liste der Spieler, die das Spiel begannen, sieht wie folgt aus:

USA (Cheftrainer: Mauricio Pochettino) Australien Frise (TW), Freeman, Richards, Ream, Robinson, Dest, McKennie, Adams, Tillman, Balogun, Pepi. Busic (TW), Italiano, Circati, Sutton, Burgess, Bausbee, O'Neil, Okon-Engstler, Tueaiota, Leckie, Velupillay.

Expertenkommentar:

Seit der Verpflichtung von Mauricio Pochettino sind taktische Disziplin und defensive Stabilität im Spiel der US-Nationalmannschaft deutlich erkennbar. Die Amerikaner, die in zwei Spielen kein Gegentor kassierten, beweisen vor ihrem Publikum, dass sie einer der ernsthaften Favoriten des Turniers sind. Australien muss nun im letzten Spiel den Gruppenausstieg klären.