Die Spiele der 2. Runde in der Gruppe S der Weltmeisterschaft setzen sich mit unerwarteten und intensiven Ergebnissen fort. Im ersten Gruppenspiel trat die marokkanische Nationalmannschaft gegen Schottland an und errang einen wichtigen minimalen 1:0 Sieg.

Dieser Erfolg hat die Nordafrikaner in eine sehr günstige Position in der Gruppe gebracht.

Frühes Tor und der Stern mit Bayern-Ziel

Das einzige Tor, das über das Spiel entschied, fiel bereits in den ersten Minuten. Während sich die schottische Verteidigung noch nicht an das Spiel gewöhnt hatte, zeigten die Marokkaner Schnelligkeit:

2. Minute (0:1): Der talentierte Fußballer Ismael Saibari zielte präzise auf das gegnerische Tor und wurde zum Torschützen des siegbringenden Treffers für sein Team.

Interessanter Fakt: Ismael Saibari, dessen Wechsel zum deutschen Club Bayern fast sicher ist, entwickelt sich bei dieser Weltmeisterschaft zu einem echten Star. Bereits in der ersten Runde gelang es ihm, ein Tor gegen den Giganten Brasilien zu erzielen und sich zu beweisen. Seine glanzvollen Leistungen bei der WM 2026 werden seinen Marktwert sicherlich weiter steigern.

Turniersituation: Gruppe S nach der 2. Runde

Der Sieg Marokkos und der parallele Sieg Brasiliens gegen Haiti (3:0) haben die Situation in der Gruppe wie folgt verändert:

Platz Nationalmannschaft Spiele Punkte Turnierstatus 1–2 Marokko 2 4 Spitzenreiter zusammen mit Brasilien 1–2 Brasilien 2 4 Teilen sich die Führung nach Tordifferenz 3 Schottland 2 3 Behält Play-off-Chancen 4 Haiti 2 0 Hat seine Chancen fast verloren

Offizielles Spielprotokoll

WM 2026. 2. Runde

Schottland — Marokko 0:1

Tor: Saibari, 2.

Schottland: Gunn, Henley, Hendry, Robertson, Tierney (Doak, 60), Patterson (Ralston, 89), McTominay, Ferguson, McGinn (Stuart, 89), Christie (McLean, 71), Adams (Dykes, 71).

Marokko: Bounou, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, El Aynaoui (Al Mourabet, 89), Bouaddi, Unai, El Hannous (Talbi, 84), Saibari (Rahimi, 84), Dias (Amaymouni, 84).

Verwarnungen: Robertson (65) — Diop (23).

Egal wie sehr die Schotten im restlichen Spiel versuchten, den Ausgleich zu erzielen, die marokkanische Abwehrreihe unter der Führung von Yassine Bounou spielte souverän und sicherte die 3 Punkte. In der letzten Runde der Gruppe S wird echtes Drama erwartet!