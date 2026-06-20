"Wir schämen uns, wir entschuldigen uns bei unserem gesamten Volk" — Arda Güler

Nach der Niederlage gegen Paraguay (0:1) im zweiten Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 scheidet die türkische Nationalmannschaft vorzeitig aus dem Turnier aus. Unabhängig vom Ergebnis des dritten Spiels gegen den Gastgeber USA steht fest, dass die Türkei den letzten (4.) Platz in der Gruppe belegen wird.

Nach diesem schweren Misserfolg verbarg die größte Hoffnung des türkischen Fußballs, Real Madrid Mittelfeldspieler Arda Güler seine Enttäuschung nicht und entschuldigte sich aufrichtig beim gesamten türkischen Volk.

Arda Gülers schmerzliches Statement

Obwohl er auf dem Platz alles gegeben hat, konnte der 21-jährige Fußballer sein Team nicht vor der Niederlage bewahren und sagte nach dem Spiel zu den Medienvertretern:

"In meiner gesamten Nationalmannschaftskarriere werde ich alles tun, damit die Menschen dieses Turnier vergessen. Wir spielen in sehr starken Teams, und das hätten wir auf dem Platz zeigen müssen. Aber das ist uns nicht gelungen. Wir haben ein frühes Tor kassiert. Es gibt nichts mehr zu sagen. Es tut uns sehr leid. Wir schämen uns, wir entschuldigen uns bei unserem gesamten Volk. In den nächsten Turnieren werden wir unser Maximum geben."

Gründe für das Scheitern der Türkei in Gruppe D

Besetzt mit Stars, die in Europas Top-Clubs spielen, war die Türkei mit sehr großen Zielen zur WM gekommen. In der Realität geriet das Team jedoch in eine tiefe Krise:

Schneller Schlag: Das Gegentor in den ersten Sekunden (2. Minute) des Spiels gegen Paraguay brach den Geist der Türken.

Zerfahrenes Spiel: Kreative Spieler wie Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu und Kenan Yıldız konnten auf dem Platz kein geschlossenes System bilden.

Das letzte Spiel — nur noch um das Ansehen: Für die Türkei, die nach zwei Spieltagen 0 Punkte hat, hat die Begegnung gegen die USA in der dritten Runde keine turniertechnische Bedeutung mehr. Dieses Spiel ist lediglich eine Chance, sich vor den Fans zumindest teilweise zu rehabilitieren.

Für die glänzende Generation der türkischen Nationalmannschaft war diese WM eine sehr bittere, aber lebenswichtige Lektion. Ob Arda Güler und seine Teamkollegen sich von diesem psychologischen Schlag erholen und sich bei zukünftigen großen Turnieren beweisen können, wird die Zeit zeigen. Verfolgen Sie die spannendsten Ereignisse der Weltmeisterschaft weiterhin mit uns!