Zlatan Ibrahimovic und Marco Materazzi erneuern ihren Streit: Scharfe Witze inmitten der Milan-Krise

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Zlatan Ibrahimovic und Marco Materazzi erneuern ihren Streit: Scharfe Witze inmitten der Milan-Krise

Die langjährige Rivalität zwischen den Legenden des italienischen Fußballs und ehemaligen Stars von Inter und Milan, Marco Materazzi und Zlatan Ibrahimovic, hat eine neue Phase erreicht. Materazzi verspottete die Tätigkeit seines ehemaligen Teamkollegen und erbitterten Rivalen in der Führung von Milan und nannte ihn ironisch die "größte Figur in der Geschichte von Inter". Diese Aussage erfolgt in einer Zeit zunehmender Instabilität und organisatorischer Probleme im Lager der Rossoneri. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Zlatan Ibrahimovic, der derzeit als Berater für RedBird, den Eigentümer des AC Milan, tätig ist, steht wegen der Managemententscheidungen des Teams in der Kritik. Laut Goal.com trat Materazzi im Podcast La Tripletta auf und deutete an, dass die aktuellen Handlungen des ehemaligen schwedischen Stürmers eigentlich den Interessen von Inter dienen. Seiner Meinung nach stärkt das Chaos in der Führung von Milan die Dominanz des gegnerischen Teams weiter.

Historischer Transfer und Erinnerungen an das Triple

In seinem Interview erinnerte sich Materazzi auch an die Ereignisse von 2009. Damals wurde Zlatan Ibrahimovic von Inter zu Barcelona transferiert, während Samuel Eto'o nach Milan kam. Dieser Austausch erwies sich für die Nerazzurri als äußerst erfolgreich: Das Team unter Jose Mourinho gewann in dieser Saison die italienische Meisterschaft, den Pokal und die Champions League und feierte so das historische Triple.

"Ich werde Ibrahimovic immer dankbar sein, dass er nach Barcelona gewechselt und uns Samuel Eto'o geschenkt hat", betonte Materazzi. Seinen Worten zufolge änderte Zlatans Weggang die interne Atmosphäre des Teams und ebnete den Weg für Siege. Der ehemalige Verteidiger bewertete Ibrahimovics derzeitige administrative Tätigkeit in genau diesem Kontext – als indirekte Hilfe für den Rivalen.

Milan steht derzeit unter massivem Druck. Der Vereinsführung, einschließlich Ibrahimovic, wird vorgeworfen, die Strategie des Clubs nicht auf den richtigen Weg gebracht zu haben. Obwohl der Verein Namen wie Ruben Amorim (oder andere Spezialisten) als neuen Trainer prüft, liegt das Hauptaugenmerk auf dem Managementsystem abseits des Platzes. Materazzis sarkastische Kommentare verdeutlichen, wie komplex das interne Klima bei Milan ist.

Auch für Fußballfans in Usbekistan war dieser Konflikt in der italienischen Serie A schon immer interessant. Jeder Streit zwischen Inter und Milan, ob auf dem Platz oder auf Führungsebene, beeinflusst offensichtlich das Gleichgewicht in der Tabelle. Während Materazzis scharfe Äußerungen unter Milan-Fans für Unmut sorgen könnten, sind sie Teil des emotionsgeladenen Umfelds, das typisch für den italienischen Fußball ist.

InterAC MilanZlatan IbrahimovicMarco MaterazziSerie A
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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