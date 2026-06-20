Demba Ba zum Sportdirektor eines französischen Clubs ernannt

Der ehemalige Premier-League-Star Demba Ba, bekannt für seine Tore bei Chelsea und Newcastle United, hat nach seiner aktiven Karriere einen neuen administrativen Schritt gemacht. Der 41-jährige Ex-Stürmer übernahm die Position des Sportdirektors beim französischen Club Le Havre. Diese Ernennung ist Teil der strategischen Pläne des Vereins, seine Position in der Ligue 1 zu festigen. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut offizieller Mitteilung des Vereins löst Demba Ba in dieser Funktion Mathieu Bodmer ab. Für den ehemaligen Fußballer ist dies nicht nur ein neuer Job, sondern eine Rückkehr in die Stadt seiner Kindheit und Jugend. Die Vereinsführung von Le Havre ist überzeugt, dass seine Erfahrung auf und neben dem Platz maßgeblich zur Entwicklung des Teams beitragen wird.

Rückkehr in die geliebte Heimatstadt

Demba Ba wuchs in Le Havre auf und machte dort seine ersten Schritte im Fußball. Daher hieß ihn die Vereinsführung als „Heimkehr“ willkommen. „Demba Ba hat seine Kindheit und Jugend in Le Havre verbracht und kehrt nun hierher zurück. Seine Erfahrung und sein konstruktiver Geist werden dem Verein helfen, seinen Platz in der Ligue 1 zu behaupten“, heißt es in der Mitteilung des Clubs.

Nachdem der ehemalige Stürmer seine professionelle Fußballkarriere 2021 beendet hatte, konnte er sich schnell im Bereich des Sportmanagements beweisen. Vor seinem Wechsel zu Le Havre war er erfolgreich als Sportdirektor beim Ligue-2-Verein Dunkerque tätig. Seine Scouting-Arbeit und sein Kadermanagement wurden von Experten hoch gelobt.

Reiche Erfahrung und neue Ziele

Im Laufe seiner Karriere spielte Demba Ba in verschiedenen Ligen in Ländern wie England, Deutschland, der Türkei und China. Seine weitreichenden internationalen Kontakte und seine Kenntnisse auf dem Transfermarkt werden ein wichtiger Faktor bei der Gewinnung neuer Talente für Le Havre sein.

Le Havre strebt derzeit danach, seinen Platz in der höchsten französischen Spielklasse zu sichern und in die mittlere Tabellenregion aufzusteigen. Demba Ba ist nicht nur für die Gestaltung des ersten Kaders verantwortlich, sondern auch für die Entwicklung der Jugendakademie und der allgemeinen sportlichen Philosophie des Vereins.

Zur Erinnerung: Demba Ba gewann mit Chelsea die Europa League und galt als einer der gefährlichsten Stürmer der englischen Liga. Nun wird er seine reiche Erfahrung an der Seitenlinie im Management anwenden.