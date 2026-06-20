WM 2026: Schottland gegen Marokko 0:1 (Tor ansehen)
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WM 2026. 2. Spieltag
Im zweiten Spieltag der Weltmeisterschaft trat die marokkanische Nationalmannschaft gegen Schottland an. In dieser Partie der Gruppe G gewannen die Afrikaner mit einem minimalen Ergebnis von 1:0. Das einzige Tor erzielte Ismael Saibari in der 2. Minute.
WM 2026. 2. Spieltag
Schottland gegen Marokko 0:1
Tor: Saibari 2
Damit belegt Marokko nach zwei Spielen mit 4 Punkten den zweiten Platz der Gruppe hinter Brasilien. Schottland hat 3 Punkte.
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