Die Begegnung zwischen Schottland und Marokko (0:1) im zweiten Spieltag der Gruppe S der Weltmeisterschaft stand nicht nur wegen des intensiven Spiels, sondern auch wegen des historischen Debüts des usbekischen Schiedsrichters Ilgiz Tantashev und kontroverser Situationen auf dem Platz im Mittelpunkt.

In der von Tantashev geleiteten Partie entschied ein frühes Tor der Afrikaner über den Ausgang des Spiels.

Spielprotokoll und Aufstellungen

Schottland — Marokko 0:1

Tor: Saibari, 2 (0:1).

Schottland: Gunn, Henley, Hendry, Robertson, Patterson (Ralston, 88), Christie (McLean, 71), Ferguson, Tierney (Doak, 60), McGinn (Stewart, 88), McTominay, Adams (Dykes, 71).

Marokko: Bounou, Diop, Riyad, Mazraoui, Hakimi, Bouaddi, Al-Aynawi, Unai (Al-Murabet, 90), Al-Hannous (Talbi, 83), Dias (Rahimi, 83), Saibari (Amaymouni-Eshguyab, 83).

Verwarnungen: Robertson, 65 — Diop, 22.

Ein zweites Geschenk in Folge von Saibari

Die marokkanische Nationalmannschaft startete sehr aktiv in das Spiel, was den Weg für ein frühes Tor ebnete. Nachdem er im ersten Spiel gegen Brasilien getroffen hatte, Ismael Saibaristand auch diesmal im Rampenlicht. Bereits in der 2. Minute verwandelte er einen schönen Pass von Braim Dias in ein Tor und sicherte seinem Team den Sieg.

Ilgiz Tantashev und drei strittige Situationen

Im Laufe des Spiels zeigten sich die Briten mehrfach unzufrieden mit den Schiedsrichterentscheidungen. Video-Wiederholungen und Expertenanalysen zeigten jedoch, dass der usbekische Unparteiische recht hatte:

Forderung nach Roter Karte (Diop-Episode): In der ersten Halbzeit stoppte der Marokkaner Diop den schottischen Stürmer Adams mit einem Foul. Die Fans forderten die Rote Karte für ein „Notbremse-Foul“. Tantashev beschränkte sich jedoch auf eine Gelbe Karte, da ein weiterer marokkanischer Verteidiger die Situation unter Kontrolle hatte. McGinns Sturz: In einer Situation, in der James McGinn im Strafraum stürzte, entschied Tantashev, dass kein Foul vorlag. Schottlands Trainer Steve Clarke bewertete die Situation nach dem Spiel als „50 zu 50“ und äußerte keine Einwände gegen den Schiedsrichter. McTominays Elfmeterforderung: Der Sturz von Scott McTominay im gegnerischen Strafraum sorgte unter internationalen Experten für große Diskussionen.

ITV-Experten gespalten in ihrer Meinung

Im Studio des Senders „ITV“, der das Spiel in Großbritannien übertrug, wurde die Situation um McTominay hitzig diskutiert:

Christina Unkel (ehemalige Schiedsrichterin): «Tantashev ist dafür bekannt, den Spielern in Duellen ein härteres Spiel und physische Kämpfe zu erlauben. Aber in dieser Situation war nicht viel nötig, um auf Elfmeter zu entscheiden. Meiner Meinung nach war es ein Elfmeter».

Roy Keane (ehemaliger Spieler): «Ich denke, das war kein Elfmeter. Er wollte einfach nur fallen. Das Spiel war sehr hart. Der Schiedsrichter hat sich in einigen Fällen zu sehr eingemischt: Er pfiff ein Foul, sobald die Spieler fielen».

Wie auch immer, Ilgiz Tantashev leitete sein Debütspiel trotz des Drucks souverän und verzeichnete den 1:0-Sieg für Marokko. Verfolgen Sie die Weltmeisterschaft weiter mit uns!