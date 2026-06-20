WM 2026: Wird Vincenzo Montella die türkische Nationalmannschaft verlassen?

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WM 2026: Wird Vincenzo Montella die türkische Nationalmannschaft verlassen?

Das vorzeitige Ausscheiden der türkischen Nationalmannschaft in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 hat im Land für großes Aufsehen und eine Welle der Kritik gesorgt. «Spor Arena» ehemaliger Journalist der Publikation Muhammad Duman äußerte seine Meinung zur Zukunft von Cheftrainer Vincenzo Montella in der Nationalmannschaft und prognostizierte, dass der italienische Spezialist bald ausscheiden wird.

Meinung des Journalisten: „Die Kontrolle über das Team ist verloren gegangen“

Laut Muhammad Duman ist die aktuelle Atmosphäre rund um den türkischen Fußball sehr angespannt, und es ist fast sicher, dass diese Situation mit dem Rücktritt des Trainers enden wird:

«Ich denke, Montella wird zurücktreten. Die Kontrolle über das Team ist verloren gegangen. In der Türkei kritisieren alle Montella. Wir erwarten, dass der Fußballverband eine Sitzung zu dieser Frage abhält und nach der Weltmeisterschaft eine Entscheidung trifft».

Die enttäuschenden Ergebnisse der türkischen Nationalmannschaft bei der WM 2026

Mit großen Hoffnungen nach Nordamerika gereist, verloren die Türken bereits nach zwei Spieltagen jede Chance, in die Play-off-Runde einzuziehen. Die Ergebnisse der Mannschaft waren ein echter Schlag für die Fans:

Runde

Gegnerische Nationalmannschaft

Spielstand

Folge für das Turnier

1. Runde

Australien

0:2

Unglücklicher Start im Turnier

2. Runde

Paraguay

0:1

Vollständiger Verlust der Play-off-Hoffnungen

Entscheidung des Verbandes steht aus

Obwohl Vincenzo Montella nach dem Spiel gegen Paraguay erklärte, dass es dem Team an Glück fehlte und die Spieler alles gegeben hätten, weisen die lokale Presse und Experten auf taktische Fehler hin. Die Ansicht, dass das interne Klima und das Spielsystem der Mannschaft zerfallen sind, verstärkt sich von Tag zu Tag.

Der türkische Fußballverband möchte derzeit keine überstürzte Entscheidung treffen. Sobald die Weltmeisterschaft beendet ist, wird eine spezielle Berichtssitzung organisiert, in der endgültig über die Kündigung oder Beibehaltung des Vertrags des italienischen Spezialisten entschieden wird.

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Vincenzo MontellaTürkeiMuhammad DumanSpor ArenaAustralien
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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