Anderson zu den Citizens: Der teuerste Transfer in der Geschichte von City?!

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Anderson zu den Citizens: Der teuerste Transfer in der Geschichte von City?!

Eine weitere sensationelle Meldung ist auf dem Fußball-Transfermarkt aufgetaucht. Der zentrale Mittelfeldspieler von Nottingham Forest, Elliot Anderson steht kurz vor einem Wechsel zu Manchester City.

Purple Panel berichtet, dass die Vereine eine vollständige Einigung über den Transfer erzielt haben.

Atemberaubende Zahlen und ein historischer Vertrag

Sollte dieser Deal offiziell bestätigt werden, würde dies nicht nur die Geschichte von City, sondern die der gesamten englischen Premier League (EPL) verändern:

  • Transfersumme: 138 Millionen Euro.

  • Rekordstatus: Der teuerste Einkauf in der Geschichte von Manchester City (Jack Grealishs Rekord würde gebrochen).

  • EPL-Rekord: Der zweitteuerste Transfer in der Geschichte der Liga.

  • Vertragslaufzeit: 5 Jahre (mit der Option auf Verlängerung um eine weitere Saison).

  • Medizinische Untersuchung: Der Spieler wird in den kommenden Tagen voraussichtlich in den USA den medizinischen Check durchlaufen.

Obwohl sich die Fußballwelt rasant entwickelt, ist es ratsam, dieser Nachricht mit Vorsicht zu begegnen. Der Grund ist, dass die Seite Purple Panel in den sozialen Medien oft für satirische, parodistische oder extrem übertriebene 'Insider' bekannt ist. Elliot Anderson ist ein talentierter Spieler, aber dass Enzo Maresca 138 Millionen Euro in bar auf ihn setzt, wirkt eher wie ein schönes Fußball-Meme als wie die Realität. Sollte dieser Transfer wahr werden, hätte City die Bombe des Jahres platzen lassen!

Andersons Statistiken der letzten Saison

Der 23-jährige Spieler zeigte in der letzten Saison bei Nottingham Forest konstante Leistungen und wurde zu einer der Schlüsselfiguren des Teams:

Kennzahl

Statistik

Einsätze

50

Tore

4

Vorlagen (Assists)

5

In den nächsten Tagen wird sich klären, ob diese Nachricht wahr ist oder nur ein Transfergerücht bleibt. Bleiben Sie dran!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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