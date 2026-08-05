Arsenal einigt sich mit Newcastle auf den Transfer von Bruno Guimarães

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Arsenal einigt sich mit Newcastle auf den Transfer von Bruno Guimarães

Der englische Premier-League-Meister Arsenal hat einen wichtigen Schritt zur weiteren Verstärkung seines Kaders gemacht. Laut talkSPORT haben sich die Londoner mit Newcastle United auf eine Ablösesumme von 75 Millionen Pfund für den Transfer von Kapitän Bruno Guimarães geeinigt. Der 28-jährige brasilianische Mittelfeldspieler soll sich schon bald der medizinischen Untersuchung unterziehen, danach wird der Transfer offiziell abgeschlossen. Goal.com berichtet .

Die Vereinbarung ist zu einem der spektakulärsten Ereignisse des Sommer-Transferfensters geworden. Cheftrainer Mikel Arteta hatte es sich zum Hauptziel gesetzt, noch mehr Qualität in das Mittelfeld zu bringen, das in der vergangenen Saison die englische Meisterschaft gewonnen hatte. Die Vertragsbedingungen mit dem Spieler waren bereits zuvor vereinbart worden. Trotz des Interesses anderer europäischer Klubs in der Sommerpause entschied sich der Spieler für den Hauptstadtklub.

Aktivitäten auf dem Sommer-Transfermarkt

Bruno Guimarães befindet sich derzeit im Trainingslager in Spanien und wird dieses bald verlassen, um sich der medizinischen Untersuchung zu unterziehen. Er soll Arsenals vierter Neuzugang im Sommer-Transferfenster werden. Der Klub ist in diesem Sommer auf dem Transfermarkt äußerst aktiv und baut seinen Kader grundlegend um.

Die Sommer-Kampagne des Klubs begann mit folgenden Aktivitäten:

  • Piero Hincapié wurde für 34,5 Millionen Pfund fest von Bayer Leverkusen verpflichtet;
  • Torhüter Illan Meslier wechselte als ablösefreier Spieler von Leeds United zum Klub;
  • Flügelspieler Christos Tzolis wurde für 34 Millionen Pfund verpflichtet und stellte damit den belgischen Transferrekord auf.
Experten zufolge wird die Verpflichtung von Bruno Guimarães die Möglichkeiten von Mikel Artetas Mannschaft weiter erhöhen. Der bekannte Fußballanalyst Rory Jennings bezeichnete den Transfer als „perfekte Verpflichtung“. Seiner Einschätzung nach wird der Brasilianer gemeinsam mit Declan Rice eines der furchteinflößendsten und stabilsten Mittelfeldduos der Premier League bilden.

Jennings fügte außerdem hinzu, dass die Vereinbarung für Newcastle United einen herben Verlust darstelle, während Arsenal als amtierender Meister seine Überlegenheit auf dem Transfermarkt demonstriere. Die Ambitionen des Londoner Klubs bleiben hoch, da die Mannschaft künftig weitere Starspieler verpflichten will.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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