Abduqodir Husanovs Entwicklung in der höchsten englischen Fußballklasse wurde mit einem neuen Vertrag belohnt. „Manchester City“ hat mit dem 22-jährigen usbekischen Verteidiger einen Fünfjahresvertrag unterzeichnet und ihn bis zum Sommer 2031 an den Klub gebunden.

Der Klub gab die finanziellen Details des Vertrags nicht bekannt. Zwar berichteten einige Quellen, dass Husanovs Jahresverdienst 7,5 Millionen Euro erreichen könnte, doch diese Zahl wurde bisher von keiner verlässlichen oder offiziellen Quelle bestätigt.

Nach eineinhalb Jahren ein neuer Vertrag

Husanov wechselte am 20. Januar 2025 von der französischen Mannschaft Lens zu „Manchester City“. Damals einigten sich die Manchester auf eine Ablösesumme von 40 Millionen Euro plus Boni für den Verteidiger. Der ursprüngliche Vertrag lief bis zum Sommer 2029.

Der usbekische Fußballer durchlief eine schwierige Anfangsphase bei der Anpassung an England. Seine Schnelligkeit, Zweikampfstärke und Fähigkeit, das Spiel vorauszusehen, ermöglichten es ihm jedoch nach und nach, sich einen Platz in der Startelf zu erarbeiten.

In der offiziellen Mitteilung von City wurde festgestellt, dass Husanov in der zweiten Hälfte der Saison 2025/26 zu einem der zuverlässigsten Spieler der Mannschaft wurde. Er kam in 16 der letzten 19 Premier-League-Spiele zum Einsatz und bildete mit Marc Guéhi ein starkes Innenverteidigerduo.

47 Einsätze — die Gesamtbilanz beim Klub

Laut offiziellen Statistiken absolvierte Husanov in seinen ersten eineinhalb Jahren bei Manchester City insgesamt 47 Spiele in allen Wettbewerben. Allein in der Saison 2025/26 kam er in 37 Partien zum Einsatz und stand 2.817 Minuten auf dem Platz.

Daher stimmen einige Berechnungen, nach denen er in der vergangenen Saison 43 Spiele absolviert haben soll, nicht mit den offiziellen Zahlen des Klubs überein.

Husanov stand in den Endspielen des FA Cups und des League Cups in der Startelf und gewann mit City seine ersten Titel. Seit dem Viertelfinale des League Cups verpasste er keine einzige Minute. Im FA Cup spielte er zudem in wichtigen Partien gegen Newcastle, Liverpool und Chelsea.

Unter den Besten der Saison

Nach Abschluss der Saison 2025/26 gehörte der usbekische Verteidiger zu den letzten drei Nominierten für die Auszeichnung als Manchester Citys Spieler der Saison.

Gemeinsam mit Jérémy Doku und Nico O’Reilly erreichte er die Finalrunde der Fanabstimmung. Zwar ging die Auszeichnung an O’Reilly, doch Husanovs Platz unter den besten drei zeigte, wie schnell seine Stellung in der Mannschaft gewachsen war. Außerdem wurde er im Januar und März zum Spieler des Monats des Klubs gewählt.

Viana: „Das ist erst der Anfang“

Manchester Citys Sportdirektor Hugo Viana bezeichnete den neuen Vertrag als Anerkennung für Husanovs Entwicklung in der vergangenen Saison.

„Er verfügt über alle Fähigkeiten, um sich zu einem Innenverteidiger von Weltklasse zu entwickeln“, sagte Viana.

Der Klubfunktionär lobte Husanovs körperliche und technischen Fähigkeiten und betonte, dass seine besten Jahre mit 22 noch vor ihm liegen.

Husanov bezeichnete die neue Vereinbarung als wichtigen Moment für sich und seine Familie. Sein nächstes Ziel ist es, das Vertrauen des neuen Cheftrainers Enzo Maresca zu gewinnen und regelmäßig in der Startelf zu spielen.

Was ist über die 7,5 Millionen Euro bekannt?

Einige Quellen berichten, dass Husanovs Jahresgehalt im neuen Vertrag 7,5 Millionen Euro betragen soll. Auf dieser Grundlage wurden auch Berechnungen von 625.000 Euro im Monat beziehungsweise rund 144.000 Euro pro Woche verbreitet.

Mathematisch sind diese Berechnungen korrekt. Sie beruhen jedoch alle auf einer einzigen Ausgangszahl, die offiziell nicht bestätigt wurde.

Manchester City hat die Vertragsbedingungen zu Gehalt, Handgeld und leistungsbezogenen Prämien nicht veröffentlicht. Unklar ist außerdem, ob sich die 7,5 Millionen Euro auf ein Brutto- oder Nettogehalt beziehen und ob Boni darin enthalten sind.

Daher ist es derzeit nicht korrekt, Husanovs Tages-, Stunden- oder Minuteneinkommen als konkrete Summe anzugeben. Sicher sagen lässt sich nur, dass der Klub ihm einen neuen Fünfjahresvertrag bis 2031 angeboten hat.

City baut seine Abwehr der Zukunft auf

Die neue Vereinbarung zeigt, dass Manchester City Husanov nicht als vorübergehende Lösung, sondern als wichtigen Teil eines langfristigen Projekts betrachtet.

Seine hohe Geschwindigkeit ermöglicht es der Mannschaft, die Abwehrlinie weiter nach vorne zu schieben. Starten die Gegner einen Konter, zeichnet sich Husanov dadurch aus, dass er schnell zu Bällen hinter die Abwehr gelangt. Auch die offizielle Klubwebsite hob diese Eigenschaft als Grund dafür hervor, dass er zum Fanliebling geworden ist.

Vor eineinhalb Jahren hatte der usbekische Verteidiger noch kein einziges Premier-League-Spiel bestritten. Nun ist er englischer Pokalsieger, gehört zu den drei besten Spielern des Klubs und hat einen Vertrag bis 2031 unterschrieben.

Die wichtigste Aufgabe besteht nun nicht darin, über die Zahlen zu seinem neuen Gehalt zu diskutieren, sondern zu sehen, wie gut Husanov dieses Vertrauen auf dem Platz rechtfertigen kann. Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel auf Telegram oder anderen sozialen Netzwerken mit Sportfans!