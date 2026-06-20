Tottenham steigt in Rennen um Adam Wharton ein: Greenwood-Transfer abgelehnt

Tottenham Hotspur überarbeitet unter dem neuen Cheftrainer Roberto De Zerbi grundlegend den Kader. Die Vereinsführung hat den Mittelfeldspieler Adam Wharton von Crystal Palace als eines der Hauptziele für das Sommertransferfenster festgelegt. Das junge englische Talent hat in seinem letzten Jahr durch glanzvolle Leistungen die Aufmerksamkeit vieler Top-Klubs auf sich gezogen. Dies berichtet Goal.com Meldungen berichtet.

Laut TEAMtalk ist Tottenham bereit, im Kampf um den 22-Jährigen eine ernsthafte Konkurrenz für Teams wie Liverpool und Manchester United darzustellen. Roberto De Zerbi schätzt Whartons Fähigkeit, das Spiel aus der Tiefe zu kontrollieren, sehr und sieht ihn als perfekte Ergänzung für sein taktisches System. Nach dem Abgang von Yves Bissouma betrachten die "Spurs" die Verstärkung des Zentrums als Priorität.

Reformen im Mittelfeld

Tottenham plant, bis zum Ende des Transferfensters mindestens drei neue Spieler für das Zentrum zu verpflichten. Derzeit muss der Verein zudem eine konkrete Entscheidung bezüglich Joao Palhinha treffen. Obwohl die Option besteht, die Leihe des Portugiesen permanent zu machen, erschwert das Interesse von Sporting CP die Situation.

In internen Diskussionen werden auch andere Kandidaten geprüft. Insbesondere Sandro Tonali von Newcastle United und der West-Ham-Mittelfeldspieler Matheus Fernandes stehen auf der Liste. Da Tonalis Preis jedoch auf über 100 Millionen Pfund geschätzt wird und die Nachfrage nach Fernandes groß ist, erscheint die Option Adam Wharton als der realistischste und machbarste Transfer für Tottenham.

Die Mason-Greenwood-Angelegenheit ist erledigt

In letzter Zeit kursierten Medienberichte, dass Tottenham den Marseille-Stürmer Mason Greenwood verpflichten könnte. Laut Daily Mail hat der Londoner Klub diese Gerüchte dementiert. Trotz der früheren Zusammenarbeit zwischen Roberto De Zerbi und Greenwood wollen die "Spurs" nicht in den Kampf um den 24-jährigen englischen Stürmer einsteigen.

Derzeit hat Marseille signalisiert, Greenwood für etwa 50 Millionen Euro zu verkaufen, um die finanzielle Lage zu verbessern. Tottenham konzentriert seine Aufmerksamkeit jedoch auf die Verstärkung des Mittelfelds und nicht auf die Offensive. Es wird erwartet, dass der Verein in den kommenden Wochen ein offizielles Angebot für Wharton abgibt. Dieser Transfer könnte das Kräfteverhältnis in der Premier League erheblich beeinflussen.