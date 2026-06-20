Der englische Club Leeds United plant, seinen Kader im Sommertransferfenster deutlich zu verstärken. Das Team hat es auf den erfahrenen Mittelfeldspieler Julian Brandt abgesehen, ein ehemaliges Mitglied der deutschen Nationalmannschaft. Da sein Vertrag bei Borussia Dortmund ausgelaufen ist, ist der Spieler derzeit ablösefrei, was diesen Transfer für Leeds finanziell sehr attraktiv macht. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut Goal.com zeigte der 30-jährige Brandt über sieben Spielzeiten bei Borussia Dortmund konstante Leistungen. Er wurde 2019 für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen verpflichtet. Nun hat er die Möglichkeit, seine Karriere in der englischen Premier League fortzusetzen. Nach einer enttäuschenden letzten Saison möchte Leeds United den Kader mit erfahrenen Spielern ergänzen.

Große Erfahrung und Vielseitigkeit

Julian Brandt gilt als hoch angesehener Spieler im europäischen Fußball. Er hat über 380 Spiele in der deutschen Bundesliga und mehr als 80 Spiele in der Champions League bestritten. Seine Statistiken bei Dortmund sind ebenfalls beachtlich: 57 Tore und 70 Vorlagen in 307 Spielen. Solche Werte wären zweifellos ein wichtiger Faktor zur Steigerung des Offensivpotenzials von Leeds.

Eine der Hauptstärken des Spielers ist seine Vielseitigkeit. Brandt kann nicht nur als offensiver Mittelfeldspieler, sondern auch im Zentrum oder auf den Flügeln gleichermaßen effektiv agieren. Diese Eigenschaft bietet dem Trainerstab weitreichende Möglichkeiten bei der Änderung taktischer Schemata. Die Führung von Leeds hat den deutschen Fußballer genau aus diesen Gründen als Hauptziel festgelegt.

Konkurrenz und andere Kandidaten

Leeds United ist jedoch nicht allein im Kampf um Julian Brandt. Berichten zufolge zeigt mindestens ein Champions-League-Club Interesse an dem Spieler. Sein Status als Free Agent erhöht seine Attraktivität auf dem Transfermarkt weiter, da die Vereine keine Ablösesumme zahlen müssen und sich nur auf das Gehalt einigen müssen.

Leeds United möchte sich nicht nur auf Brandt beschränken. Die Scouts des Clubs beobachten auch junge Talente wie den Nordirland-Nationalspieler Shea Charles. Vor der neuen Saison will das Team den Kader mit einer Mischung aus erfahrenen und vielversprechenden Spielern ausbalancieren. Die Verpflichtung von Brandt würde die hohen Ambitionen des Clubs unterstreichen.