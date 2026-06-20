Thomas Tuchel will kein Risiko bei Bukayo Saka eingehen: Pläne für das Ghana-Spiel

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Thomas Tuchel will kein Risiko bei Bukayo Saka eingehen: Pläne für das Ghana-Spiel

England-Bundestrainer Thomas Tuchel hat angedeutet, dass er einen der Schlüsselspieler der Mannschaft, Bukayo Saka, im kommenden WM-Gruppenphasenspiel gegen Ghana nicht in der Startelf einsetzen wird. Obwohl der Arsenal-Stürmer im ersten Spiel des Turniers beim 4:2-Sieg gegen Kroatien eingewechselt wurde und eine Torvorlage gab, mahnt sein körperlicher Zustand den Trainerstab zur Vorsicht. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

Wie bekannt wurde, leidet der 24-jährige Flügelspieler seit geraumer Zeit an Problemen mit der Achillessehne. Laut Goal.com spielte der Fußballer zwar in der Schlussphase der Premier League mit Schmerzen für Arsenal, doch Thomas Tuchel beabsichtigt nicht, seine Gesundheit in den frühen Phasen des Turniers zu gefährden. Der Trainer möchte, dass Saka bis zur K.-o.-Runde vollständig genesen ist.

Tuchels Strategie und der Konkurrenzkampf im Kader

Über Bukayo Sakas Zustand sagte Thomas Tuchel, dass sich sein Vorbereitungsgrad von Tag zu Tag verbessere. "Bukayo ist bereit und er wird immer besser. Ich denke, dass er zum letzten Gruppenspiel bereit sein wird, mit voller Kraft zu agieren", so der deutsche Spezialist. Dieser Ansatz unterscheidet sich vom Stil von Mikel Arteta, da der Arsenal-Coach es normalerweise bevorzugt, medizinische Informationen geheim zu halten.

Die Tiefe der englischen Offensive ermöglicht es Tuchel, solche Entscheidungen entspannt zu treffen. Insbesondere Noni Madueke wird voraussichtlich auf dem rechten Flügel in der Startelf stehen. Zudem beruhigt die gute Form anderer Stürmer den Trainer. So erzielte beispielsweise Ivan Toney kürzlich in einem Testspiel hinter verschlossenen Türen einen Hattrick und unterstrich damit seinen ernsthaften Anspruch.

Die englische Nationalmannschaft trifft am Dienstag in einem Stadion in Boston auf Ghana. Die Ghanaer haben nach einem 1:0-Sieg gegen Panama im ersten Spiel den Kampf um die Gruppenführung aufgenommen. Die "Black Stars" sind für ihre physische Stärke und ihre disziplinierte Defensive bekannt, was für England eine ernsthafte Prüfung darstellen wird.

Sollte England in diesem Spiel einen zweiten Sieg in Folge einfahren, würde man vorzeitig den Einzug ins Achtelfinale sichern. Dies würde es Tuchel ermöglichen, im letzten Gruppenspiel den Kader stärker zu rotieren und die Hauptstars, einschließlich Bukayo Saka, zu schonen. Vorerst ist es sehr wahrscheinlich, dass die Fans den Arsenal-Star erneut auf der Ersatzbank sehen werden.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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