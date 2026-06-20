Marokkanische Schiedsrichter leiten Spiel Usbekistan gegen Portugal

·37·Sport
Marokkanische Schiedsrichter leiten Spiel Usbekistan gegen Portugal

Das Schiedsrichterteam für die Begegnung zwischen den Nationalmannschaften von Portugal und Usbekistan im zweiten Spieltag der Gruppe K bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko wurde bekannt gegeben.

Diese äußerst wichtige und erwartungsgemäß intensive Partie wurde Schiedsrichtern aus Afrika übertragen.

Schiedsrichtergespann:

Funktion

Name

Land

Hauptschiedsrichter

Jalal Jayed

Marokko

Linienrichter

Zakariya Brinsi

Marokko

Linienrichter

Mustafo Akarkad

Marokko

Vierter Offizieller

Abongayl Tom

Südafrika

Fünfter Offizieller

Zaxele Sivela

Südafrika

Unter der Kontrolle der afrikanischen Fußballschule:

Hauptschiedsrichter Jalal Jayed und seine Landsleute an den Seitenlinien sind FIFA-Schiedsrichter mit großer internationaler Erfahrung, insbesondere bei prestigeträchtigen afrikanischen Turnieren. Die Ernennung von Vertretern Südafrikas als Reserveoffizielle unterstreicht die Bedeutung dieses Spiels.

Spielzeit und Erinnerung:

Verpassen Sie nicht dieses entscheidende Spiel für unsere Mannschaft auf dem Weg in die Play-offs:

  • Datum: 23. Juni

  • Anpfiff: Taschkent Zeit 22:00 Uhr

Wir wünschen unseren Spielern, die mutig gegen die Angriffe von Roberto Martinez' Team und Cristiano Ronaldo kämpfen werden, eine faire Spielleitung und einen historischen Sieg! Vorwärts, Usbekistan!

UsbekistanPortugalMarokkoUSAKanada
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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