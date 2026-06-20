Das Schiedsrichterteam für die Begegnung zwischen den Nationalmannschaften von Portugal und Usbekistan im zweiten Spieltag der Gruppe K bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko wurde bekannt gegeben.

Diese äußerst wichtige und erwartungsgemäß intensive Partie wurde Schiedsrichtern aus Afrika übertragen.

Schiedsrichtergespann:

Funktion Name Land Hauptschiedsrichter Jalal Jayed Marokko Linienrichter Zakariya Brinsi Marokko Linienrichter Mustafo Akarkad Marokko Vierter Offizieller Abongayl Tom Südafrika Fünfter Offizieller Zaxele Sivela Südafrika

Unter der Kontrolle der afrikanischen Fußballschule: Hauptschiedsrichter Jalal Jayed und seine Landsleute an den Seitenlinien sind FIFA-Schiedsrichter mit großer internationaler Erfahrung, insbesondere bei prestigeträchtigen afrikanischen Turnieren. Die Ernennung von Vertretern Südafrikas als Reserveoffizielle unterstreicht die Bedeutung dieses Spiels.

Spielzeit und Erinnerung:

Verpassen Sie nicht dieses entscheidende Spiel für unsere Mannschaft auf dem Weg in die Play-offs:

Datum: 23. Juni

Anpfiff: Taschkent Zeit 22:00 Uhr

Wir wünschen unseren Spielern, die mutig gegen die Angriffe von Roberto Martinez' Team und Cristiano Ronaldo kämpfen werden, eine faire Spielleitung und einen historischen Sieg! Vorwärts, Usbekistan!