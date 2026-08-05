Vinicius Junior spricht angesichts des Arsenal-Interesses über seine Zukunft

Real-Madrid-Star Vinicius Junior hat erstmals öffentlich über seine Zukunft und die ihn umgebenden Transfergerüchte gesprochen. Während Berichte aufkamen, dass Arsenal aktiv an einer Verpflichtung des brasilianischen Flügelstürmers arbeitet, kehrte der Spieler nach Madrid zurück und nahm das Training auf. Nach der medizinischen Untersuchung auf dem Trainingsgelände in Valdebebas gab der 26-Jährige während der neuen Saisonvorbereitung Real Madrid TV ein Interview. Darüber berichtet Goal.com.

Laut Berichten von ixbt.com und anderen internationalen Sportquellen tobt derzeit ein intensiver Transferkampf um Vinicius Junior. Das von Mikel Arteta trainierte Arsenal bemüht sich persönlich darum, den Spieler in die englische Premier League zu holen. Dennoch kehrte der Fußballer in die spanische Hauptstadt zurück und stieg in das Mannschaftstraining ein.

Verhältnis zum neuen Cheftrainer

Im Interview sprach Vinicius Junior über seine ersten Gespräche mit dem neuen Trainer der Mannschaft. Seinen Angaben zufolge hat er bereits konstruktive Gespräche mit dem neuen portugiesischen Coach über seine Aufgaben in der Saison 2026/27 geführt. Der Trainer verlangt von ihm, weiterhin so fröhlich, positiv und unverwechselbar aufzutreten wie zuvor.

„Es ist sehr gut. Wir lernen den neuen Trainer und die neuen Spieler kennen und arbeiten im Training sehr hart“, sagte der brasilianische Fußballer. Er verschwieg auch nicht, wie anspruchsvoll die Einheiten zur Wiederherstellung seiner Fitness nach der Weltmeisterschaft in Nordamerika waren.

Belastung in der Saisonvorbereitung und körperliche Fitness

Nach Aussage des Spielers besteht das Hauptziel der Saisonvorbereitung darin, die Fußballer körperlich vollständig fit zu machen und Verletzungen während der Saison zu reduzieren. Die Belastung war bereits in den ersten Tagen sehr hoch, unter anderem mit zwei Trainingseinheiten pro Tag.

„Heute haben wir ein wenig im Fitnessstudio gearbeitet, kurze Übungen zur Kräftigung der Beinmuskulatur gemacht, und ich denke, es war eine sehr nützliche Einheit. Wir waren alle völlig erschöpft und konnten kaum noch stehen, aber jetzt ist es Zeit, sich für morgen auszuruhen“, fügte der Stürmer hinzu.

Vertragssituation und Ungewissheit über die Zukunft

Trotz seines professionellen Auftretens auf dem Platz bleibt die Situation um den laufenden Vertrag des Spielers beim Klub angespannt. Berichten zufolge hat die Führung von Real Madrid dem Spieler ein letztes Angebot zur Vertragsverlängerung unterbreitet und vertritt in dieser Frage eine entschlossene Position. Sollte keine Einigung erzielt werden, sind die Königlichen bereit, den Fußballer im Sommer-Transferfenster zu verkaufen.

Diese Situation hat Arsenal auf den Plan gerufen. Sollten die Parteien keinen gemeinsamen Nenner finden, bleiben die englischen Meister der aussichtsreichste Bewerber für einen Transfer, durch den der Spieler zu ihrem Kader stoßen könnte.