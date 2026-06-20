Der spanische Club Real Madrid hat eine unerwartete und deutliche Reaktion auf die Transfergerüchte um den Bayern-Mittelfeldspieler Michael Olise abgegeben. In den letzten Tagen berichteten europäische Sportpublikationen, dass der "Königliche Club" bereit sei, eine hohe Summe für das französische Talent auszugeben. Der Madrid-Riese dementierte diese Informationen jedoch offiziell und erklärte, dass keinerlei Verhandlungen mit dem Spieler geführt werden. Dies berichtet Goal.com Bericht gibt an.

Real Madrid, das normalerweise nicht auf jedes Gerücht auf dem Transfermarkt reagiert, hielt es dieses Mal für notwendig, die Situation zu klären. Laut Goal.com hat die Clubführung weder Kontakt zu Michael Olises Beratern noch zur Bayern-Führung aufgenommen. Diese Erklärung wurde veröffentlicht, um die Gerüchte im heißen Transferfenster zu stoppen und den Fokus der Mannschaft auf die Saisonvorbereitung zu richten.

Die offizielle Stellungnahme und Position des Clubs

In dem vom Pressedienst von Real Madrid veröffentlichten Dokument heißt es: "Als Reaktion auf Berichte in verschiedenen Medien über das Interesse unseres Clubs an den Diensten des Bayern-Spielers Michael Olise teilt Real Madrid C.F. mit, dass wir weder direkt noch indirekt Kontakt mit diesem Spieler, seinen Vertretern oder einer mit ihm verbundenen Person hatten".

Michael Olise zeigte in der letzten Saison in der Bundesliga eine phänomenale Leistung und kam in 52 Spielen in allen Wettbewerben zum Einsatz. Er erzielte 22 Tore und gab beeindruckende 31 Vorlagen. Solche Statistiken ließen vermuten, dass er perfekt in Florentino Perez' nächstes "Galactico"-Projekt passen würde, doch der Madrid-Club ist mit seiner aktuellen Offensive zufrieden.

Es ist anzumerken, dass zwischen Real Madrid und dem FC Bayern langjährige professionelle und freundschaftliche Beziehungen bestehen. Der spanische Club betonte diese Verbindungen in seiner Erklärung besonders und stellte klar, dass er bei Transferfragen keine offiziellen Kanäle umgehen würde und großen Respekt vor dem Münchener Club hat. Ähnliche offizielle Dementis gab es bereits während des Hypes um den Transfer von Kylian Mbappe.

Berichten zufolge wurde behauptet, dass Florentino Perez genau Michael Olise meinte, als er zuvor von einem Angebot über 150 Millionen Euro sprach. Später stellte der Club jedoch klar, dass dieser Betrag für den Atletico-Madrid-Stürmer Julian Alvarez vorgesehen war. Derzeit scheint Real Madrid seinen Kader komplettiert zu haben, und es sind keine weiteren großen Einkäufe geplant.

Diese Situation beweist erneut, wie schnell sich Transfergerüchte im modernen Fußball verbreiten und dass Clubs manchmal gezwungen sind, öffentliche Erklärungen abzugeben, um ihren Ruf und ihre Beziehungen zu anderen Teams zu schützen. Es wird erwartet, dass Michael Olise zumindest in der nächsten Saison weiterhin das Trikot des FC Bayern tragen wird.