Kylian Mbappe über Michael Olise: „Er ist der größte Spieler von heute und morgen“

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Kylian Mbappe über Michael Olise: „Er ist der größte Spieler von heute und morgen“

Frankreich-Kapitän und Real Madrid-Star Kylian Mbappe äußerte sich hochlobend über seinen Teamkollegen Michael Olise. Nach dem 3:1-Sieg gegen Senegal im Rahmen der Weltmeisterschaft würdigte Mbappe das Können des jungen Flügelspielers. Es ist anzumerken, dass Olise beide Tore von Mbappe in diesem Spiel vorbereitet hat. Laut Goal.com berichtet die Quelle.

In einem Interview mit L'Équipe lobte Mbappe besonders Olises Eleganz auf dem Platz und seine Spielübersicht. Seiner Meinung nach ist Michael nicht nur heute, sondern auch in Zukunft einer der wichtigsten Stars. Der Kapitän ging zudem auf den wortkargen und besonnenen Charakter des Spielers ein.

Eleganz und Bescheidenheit auf dem Platz

„Er ist ein Spieler für heute und morgen. Michael besitzt eine besondere Eleganz und die Fähigkeit, das Spiel zu lesen. Wir verstehen uns sehr gut. Er wählt seine Worte vorsichtig und spricht wenig, aber stattdessen sprechen seine Füße auf dem Platz. Akzeptiert ihn so, wie er ist; er wird sich nie ändern“, sagte Kylian Mbappe.

Der 24-jährige Olise, der derzeit für den FC Bayern spielt, reagierte auf das Lob des Kapitäns. Er betonte, dass es schön sei, eine solche Anerkennung zu erfahren, er aber weiterhin an sich arbeiten müsse. Olise sagte, dass er sich derzeit nur als „Spieler von heute“ betrachte und in Zukunft noch höhere Ziele erreichen wolle.

Erfolgreiche Zeit in Deutschland

Die Karriere von Michael Olise erlebte nach seinem Wechsel zum FC Bayern einen steilen Aufstieg. In der Saison 2025-26 kam er in 52 Spielen aller Wettbewerbe zum Einsatz und erzielte 22 Tore sowie 31 Vorlagen. Diese Leistungen brachten ihm den Titel „Spieler der Saison“ in der Bundesliga ein.

Laut Goal.com bestritt Olise 18 Spiele für die französische Nationalmannschaft und erzielte dabei 7 Tore. Unter Trainer Didier Deschamps bildet er zusammen mit Mbappe und Dembele ein starkes Trio in der Offensive. Der Spieler, der bei den Olympischen Spielen 2024 eine Silbermedaille gewann, kämpft nun um den Weltmeistertitel.

Die französische Nationalmannschaft strebt danach, ihre Erfolge von 1998 und 2018 zu wiederholen und den dritten Weltmeistertitel ihrer Geschichte zu gewinnen. Die konstanten Leistungen von Talenten wie Olise erhöhen die Chancen der „Les Bleus“ bei diesem prestigeträchtigen Turnier.

FrankreichKylian MbappeMichael OliseBayern MunichWeltmeisterschaft
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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