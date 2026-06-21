Terrifying run of the 'Flying Dutchmen': Schweden 5:1 geschlagen

Im prächtigen NRG Stadium in Houston, USA, erlebten wir im 2. Spieltag der Gruppe F der Weltmeisterschaft eine wahre Tore-Show. Die unter Ronald Koeman stehende niederländische Nationalmannschaft errang einen großen und äußerst souveränen Sieg gegen die Skandinavier aus Schweden.

Tore-Show und Spielchronik

Die Niederländer setzten den Gegner von den ersten Minuten an unter permanenten Druck, was sich schnell auszahlte:

5. Minute: Brian Brobbey eröffnete mit einem frühen Tor den Spielstand — 1:0 .

17. Minute: Brobbey erzielte daraufhin seinen Doppelpack und baute den Vorsprung aus — 2:0 .

47. Minute: Zu Beginn der zweiten Halbzeit hinterließ Cody Gakpo die schwedische Defensive chancenlos — 3:0 .

54. Minute: Gakpo erzielte ebenfalls sein zweites Tor und erhöhte auf ein deutliches Ergebnis — 4:0 .

59. Minute: Der eingewechselte Anthony Elanga erzielte den Ehrentreffer für Schweden — 4:1 .

89. Minute: Den finalen Punkt setzte der eingewechselte Xavi Simons — 5:1.

Tabellensituation in Gruppe F

Nach diesem wichtigen Sieg stellt sich das Kräfteverhältnis im Quartett wie folgt dar:

Niederlande — 4 Punkte (Gruppenprimus) Schweden — 3 Punkte (Zweiter Platz)

Startaufstellungen und Auswechselspieler:

Niederlande:

Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Jan-Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong (59' Guus Til), Tijjani Reijnders (59' Tijjani Reijnders), Donyell Malen (46' Xavi Simons), Brian Brobbey (72' Memphis Depay), Cody Gakpo (90' Noa Lang).

Schweden:

Kristoffer Nordfeldt, Gustav Lagerbielke, Isak Hien, Viktor Lindelöf, Alexander Bah (55' Anthony Elanga), Benjamin Nyberg (55' Lucas Bergvall), Jesper Karlsson (55' Besart Berisha), Yasin Ayari (79' Taha Abdi Ali), Gabriel Gudmundsson, Viktor Gyökeres, Alexander Isak.