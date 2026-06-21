Curtis Jones könnte in die Serie A wechseln: Transferkette in Bewegung

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Curtis Jones könnte in die Serie A wechseln: Transferkette in Bewegung

Inter, der derzeitige italienische Meister, zeigt ernsthaftes Interesse am Transfer des Liverpool-Mittelfeldspielers Curtis Jones. Der Abschluss dieses Wechsels hängt jedoch von komplexen und miteinander verknüpften Prozessen auf dem europäischen Fußballmarkt ab, insbesondere vom Ausgang der Verhandlungen zwischen Manchester City und Nottingham Forest. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Informationen von Goal.com sieht der Mailänder Club Jones als einen seiner zukünftigen Eckpfeiler. Um jedoch das finanzielle Gleichgewicht zu wahren, muss Inter sich zunächst von Davide Frattesi trennen. Hier spielen die Clubs der englischen Premier League eine entscheidende Rolle.

Transferkette: Manchester City und Elliot Anderson

Im Zentrum des Transfermarktes steht derzeit der Mittelfeldspieler von Nottingham Forest, Elliot Anderson. Manchester City hat ein ernsthaftes Interesse an dem 23-jährigen Fußballer bekundet. Berichten zufolge wurde eine Rekordsumme von 120 Millionen Pfund, die von den "Citizens" angeboten wurde, von der Forest-Führung abgelehnt. Der Club aus Nottingham fordert eine britische Rekordsumme für seinen Anführer.

Sollte Manchester City diesen Transfer abschließen, stünde Nottingham Forest eine beträchtliche Menge an Barmitteln zur Verfügung. Laut Gazzetta dello Sport würde Forest im Gegenzug für diese Mittel sofort ein Angebot für den Inter-Mittelfeldspieler Davide Frattesi abgeben. Die Ablösesumme für den italienischen Fußballer wird auf etwa 30 Millionen Euro geschätzt.

Die Inter-Führung, insbesondere Piero Ausilio und Giuseppe Marotta, plant, die Einnahmen aus dem Verkauf von Frattesi direkt in den Transfer von Curtis Jones zu investieren. Liverpool fordert für seinen Eigengewächs mindestens 30 Millionen Euro sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung. Ein früheres Angebot von Inter über 20 Millionen Euro wurde von den Merseysiders abgelehnt.

Curtis Jones selbst ist nicht abgeneigt, ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen und sich in der italienischen Liga zu beweisen. Die Möglichkeit, mit dem Mailänder Club regelmäßig in der Champions League zu spielen, lockt den 23-jährigen Engländer an. Derzeit warten alle Parteien auf die "Blockbuster"-Einigung zwischen Manchester City und Nottingham Forest.

Falls diese Transferkette realisiert wird, würde dies nicht nur die Kader der Clubs verstärken, sondern auch das Preisgefüge auf dem europäischen Fußballmarkt beeinflussen. Während Jones' Wechsel die Kreativität im Mittelfeld von Inter steigern würde, würde Liverpool sein Transferbudget durch den Verkauf eines Akademienprodukts aufbessern.

InterLiverpoolManchester CityTransferFußball
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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