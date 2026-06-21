Deutschland schnappt sich späten Sieg gegen Elfenbeinküste

Die deutsche Nationalmannschaft besiegte die Elfenbeinküste mit 2:1 in der Gruppe E der Qualifikation zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026. Obwohl die Afrikaner im Stadion von Toronto zunächst in Führung gingen, drehte Deutschland das Spiel in der zweiten Halbzeit. Deniz Undav glich in der 68. Minute aus und erzielte in der 90+4. Minute das Siegtor, womit er seinem Team drei wichtige Punkte sicherte.

In der 30. Minute brachte der ivorische Mittelfeldspieler Franck Kessié seine Mannschaft in Führung. Bis zum Ende der ersten Halbzeit gelang Deutschland kein Ausgleichstreffer. Nach der Pause erhöhten die Deutschen den Druck und kreierten mehr gefährliche Situationen vor dem gegnerischen Tor. Diese Bemühungen zahlten sich in der 68. Minute aus, als Deniz Undav den Ausgleich erzielte.

Als es bereits nach einem Unentschieden aussah, betrat Undav erneut die Bühne. In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte er sein zweites Tor und sicherte so den Sieg für Deutschland. Damit verspielte die Elfenbeinküste am Ende der Partie einen wichtigen Punkt, den sie über lange Zeit halten konnten.

Deutschlands Überlegenheit spiegelte sich auch in der Statistik wider. Die Deutschen gaben 16 Schüsse ab, die Elfenbeinküste 9. Bei den Schüssen aufs Tor stand es 7:2. Der Ballbesitz betrug 55 % für Deutschland und 45 % für die Elfenbeinküste.

Die deutschen Spieler absolvierten 591 Pässe mit einer Genauigkeit von 90 %. Die Elfenbeinküste verzeichnete 413 Pässe bei einer Genauigkeit von 85 %. Bei den Eckbällen waren die Deutschen mit 8:3 überlegen. Die Anzahl der Fouls lag bei 5 für Deutschland und 7 für die Elfenbeinküste. Es wurden keine gelben oder roten Karten gezeigt. Die Elfenbeinküste stand einmal im Abseits, Deutschland hingegen nicht.

Nach diesem Sieg hat Deutschland in zwei Spielen sechs Punkte gesammelt und festigt damit die Gruppenführung. Die Elfenbeinküste bleibt nach zwei Spielen mit drei Punkten auf dem zweiten Platz.