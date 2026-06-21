Deutschland besiegt Elfenbeinküste dank Nagelsmanns Joker

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Deutschland besiegt Elfenbeinküste dank Nagelsmanns Joker

Die Begegnung zwischen Deutschland und der Elfenbeinküste im zweiten Spieltag der Weltmeisterschaft-Gruppenphase war geprägt von unerwartetem Drama und einem intensiven Kampf. Die von Julian Nagelsmann geführte 'deutsche Maschine' lag während des Spiels zurück, erkämpfte sich jedoch einen willensstarken Sieg und sicherte sich vorzeitig den Einzug in die Playoffs.

Spielchronik und Tore

Das Spiel begann mit großer Aktivität der Afrikaner, denen es gelang, in der ersten Halbzeit in Führung zu gehen. Doch die Wechsel von Nagelsmann in der zweiten Halbzeit änderten das Spielgeschehen grundlegend:

  • 30. Minute: Franck Kessie brachte die Elfenbeinküste in Führung — 0:1.

  • 68. Minute: Der eingewechselte Deniz Undav glich aus — 1:1.

  • 90+4. Minute: In der Nachspielzeit erzielte Deniz Undav seinen zweiten Treffer und sicherte Deutschland den Sieg — 2:1.

Tabellensituation und weitere Pläne

Nach diesem Sieg steigerte Deutschland seine Punktzahl auf 6 und erreichte vorzeitig den Ausstieg aus der Gruppe. Die Elfenbeinküste bleibt bei 3 Punkten.

Im letzten 3. Spieltag der Gruppenphase finden folgende Partien statt:

  • Deutschland – Ecuador

  • Elfenbeinküste – Curaçao

Aufstellungen und Auswechslungen

Deutschland: Manuel Neuer, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck (Antonio Rüdiger, 46), Nathaniel Braun, Joshua Kimmich, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic (Nadim Amiri, 60), Leroy Sane (Jamie Gittens, 60), Jamal Musiala (Deniz Undav, 60), Florian Wirtz, Kai Havertz (Leon Goretzka, 85).

Elfenbeinküste: Yahia Fofana, Wilfried Singo, Gislain Koné, Emmanuel Agbadou, Odilon Kossounou, Franck Kessie, Inao Ulai, Ibrahim Sangaré (Seko Fofana, 75), Amad Diallo (Simon Adingra, 75), Oumar Diomandé (Nicolas Pépé, 85), Boniface Bonny (Evann Guessand, 75).

Spieler des Spiels: Deniz Undav, der in der 60. Minute für Jamal Musiala eingewechselt wurde, agierte als echter 'Joker'. In etwas mehr als 30 Minuten auf dem Platz erzielte er einen Doppelpack und rettete sein Team aus einer schwierigen Lage.

DeutschlandElfenbeinküsteJulian NagelsmannDeniz UndavFranck Kessi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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