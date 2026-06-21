Raphinha fällt für Brasiliens Spiel gegen Schottland aus

Brasiliens Flügelstürmer Raphinha wurde während des Spiels gegen Haiti bei der Weltmeisterschaft aufgrund einer Verletzung ausgewechselt. Laut den neuesten Informationen von Fabrizio Romano wird der Spieler im nächsten Aufeinandertreffen gegen Schottland definitiv nicht zum Einsatz kommen. Sollte Brasilien die K.-o.-Runde erreichen, könnte Raphinha laut «Euro-Football.Ru» weitere Spiele des Turniers verpassen.

Romano teilte in den sozialen Medien mit, dass Raphinha nun eine intensive Behandlung beginnen wird. Der Spieler bleibt während der Weltmeisterschaft im Kader der Nationalmannschaft und wird versuchen, bis zu den späteren Phasen des Turniers wieder einsatzbereit zu sein.

Brasilien hat in der Gruppenphase bisher zwei Spiele bestritten. Die Mannschaft spielte zunächst 1:1 gegen Marokko und besiegte anschließend Haiti mit 3:0. Damit hat Brasilien nach zwei Spieltagen vier Punkte gesammelt.