WM 2026: Spielplan für die heutigen Partien der Gruppen G und H
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Die Kämpfe der Weltmeisterschaft haben ihren Höhepunkt erreicht. Heute, in der Nacht vom 21. auf den 22. Juni, finden die nächsten Gruppenspiele der Gruppen G und H statt.
Spiele der Gruppe G
In diesem Quartett treten Vertreter aus Europa, Asien, Ozeanien und Afrika gegeneinander an:
23:59. Belgium — Iran
06:00. New Zealand — Egypt
Spiele der Gruppe H
In Gruppe H treten Spanien, einer der Favoriten auf den Weltmeistertitel, sowie Vertreter aus Lateinamerika und Afrika an:
21:00. Spain — Saudi Arabia
03:00. Uruguay — Cape Verde
Diese Begegnungen sind von großer Bedeutung, um das Kräfteverhältnis in der Gruppe zu bestimmen und die Chancen der Teams zu klären, die um den Einzug in die nächste Runde kämpfen.
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