Omar Alderete stellt Anti-Rekord im Spiel Paraguay gegen Türkei auf

Laut OPTA hat der paraguayische Verteidiger Omar Alderete im gesamten Spiel gegen die Türkei nur einen einzigen präzisen Pass gespielt.

Dies ist der niedrigste Wert in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Bisher hatte kein Spieler, der in einem WM-Spiel die vollen 90 Minuten auf dem Platz stand, so wenige präzise Pässe absolviert.

Bemerkenswert ist, dass die Türkei im Verlauf des Spiels die zahlenmäßige Überlegenheit hatte. Dennoch unterlagen die Türken Paraguay, obwohl ein Spieler mit so schlechten Statistiken die gesamte Partie bestritt.