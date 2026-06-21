Bayern-München- und Frankreich-Nationalspieler Michael Olise L'Équipe teilte in einem Interview seine Ansichten über den Fußball und die Aspekte, die er auf dem Platz am meisten schätzt. Für den 24-jährigen Spieler ist nicht nur das Ergebnis auf der Anzeigetafel, sondern auch die ästhetische Seite und der Stil des Spiels sehr wichtig.

Harmonie von Schönheit und Ergebnis

Olise betonte, dass der wahre Genuss am Spiel direkt davon abhängt, in welchem Stil die Mannschaft das Ergebnis erreicht. Er versucht, seinen Spielstil genau nach dieser Philosophie zu formen — Fußball auf die Ebene der Kunst zu heben.

"Ich liebe es, wenn Fußball schön ist", sagte Olise in seinem Interview.

Michael Olises unglaubliche Saison bei Bayern (2025/26)

In der vergangenen Saison zeigte Olise im Münchener Verein nicht nur ein schönes, sondern auch ein extrem produktives Spiel. Seine Statistiken und Erfolge in allen Wettbewerben sahen wie folgt aus:

Statistik / Auszeichnung Saisonergebnis Anzahl der Spiele 57 Spiele (alle Wettbewerbe) Erzielte Tore 25 Vorlagen (Assists) 28 Team-Trophäen Bundesliga-Meisterschaft und DFB-Pokal Ruhm und Anerkennung Bundesliga-Spieler des Jahres (MVP)

Frankreich-Nationalmannschaft und die Situation bei der WM 2026

Derzeit konzentriert sich Michael Olise ganz auf den Erfolg mit der französischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft.