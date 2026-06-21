Michael Olise über seine schöne Fußballphilosophie und seine Super-Saison

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Michael Olise über seine schöne Fußballphilosophie und seine Super-Saison

Bayern-München- und Frankreich-Nationalspieler Michael Olise L'Équipe teilte in einem Interview seine Ansichten über den Fußball und die Aspekte, die er auf dem Platz am meisten schätzt. Für den 24-jährigen Spieler ist nicht nur das Ergebnis auf der Anzeigetafel, sondern auch die ästhetische Seite und der Stil des Spiels sehr wichtig.

Harmonie von Schönheit und Ergebnis

Olise betonte, dass der wahre Genuss am Spiel direkt davon abhängt, in welchem Stil die Mannschaft das Ergebnis erreicht. Er versucht, seinen Spielstil genau nach dieser Philosophie zu formen — Fußball auf die Ebene der Kunst zu heben.

"Ich liebe es, wenn Fußball schön ist", sagte Olise in seinem Interview.

Michael Olises unglaubliche Saison bei Bayern (2025/26)

In der vergangenen Saison zeigte Olise im Münchener Verein nicht nur ein schönes, sondern auch ein extrem produktives Spiel. Seine Statistiken und Erfolge in allen Wettbewerben sahen wie folgt aus:

Statistik / Auszeichnung

Saisonergebnis

Anzahl der Spiele

57 Spiele (alle Wettbewerbe)

Erzielte Tore

25

Vorlagen (Assists)

28

Team-Trophäen

Bundesliga-Meisterschaft und DFB-Pokal

Ruhm und Anerkennung

Bundesliga-Spieler des Jahres (MVP)

Frankreich-Nationalmannschaft und die Situation bei der WM 2026

Derzeit konzentriert sich Michael Olise ganz auf den Erfolg mit der französischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft.

  • Start der ersten Runde: Die Schützlinge von Didier Deschamps besiegten in der 1. Runde der WM 2026 die senegalesische Nationalmannschaft 3:1 und starteten damit souverän in das Turnier.

  • Nächstes Spiel: Die Franzosen bestreiten ihr nächstes Gruppenspiel gegen die irakische Nationalmannschaft. Es wird erwartet, dass Olises Philosophie des schönen Fußballs auch in diesen Spielen die Hauptwaffe der Franzosen sein wird.

Michael OliseFC Bayern MünchenFrankreichDidier DeschampsL'Équipe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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