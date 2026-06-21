WM 2026: Curaçao-Torwart mit 15 Paraden fordert Statue!

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WM 2026: Curaçao-Torwart mit 15 Paraden fordert Statue!

Eloy Room, Torhüter der Curaçao-Nationalmannschaft, teilte seine Emotionen nach dem zweiten Gruppenspiel der Weltmeisterschaft gegen Ecuador. In dieser Partie trennte sich Curaçao mit einem 0:0-Unentschieden vom starken Gegner und holte damit den ersten Punkt in der Geschichte des Landes bei einer WM.

Nur einen Schritt von Tim Howards Rekord entfernt und Held des Spiels

Der erfahrene 37-jährige Keeper Eloy Room wurde zum wahren Helden des Spiels gegen Ecuador. Er parierte 15 Torschüsse hielt die Null und wurde zu Recht zum Man of the Match gewählt.

Nach dem Spiel erinnerte er an den berühmten Rekord des legendären US-Torhüters Tim Howard bei der WM 2014:

«Ich bin ein wenig enttäuscht, dass ich den Rekord von Tim Howard nicht brechen konnte. Er hielt im Spiel gegen Belgien 16 Bälle. Ich habe dieses Spiel gesehen. Trotzdem bin ich sehr stolz auf das heutige Ergebnis».

«In Curaçao sollte man mir ein Denkmal setzen»

Der Torhüter betonte, dass dies eines der idealsten und besten Spiele seiner Karriere war, dankte seinen Mitspielern und wandte sich scherzhaft an sein Land:

«Als Torwart war dies fast ein perfektes Spiel. Das ist nicht nur mein Verdienst, sondern die Arbeit des gesamten Teams. Ich pariere die Bälle, aber wir kämpfen auf dem Platz als eine Einheit. Wie jedenfalls denke ich, dass man mir jetzt in Curaçao eine Statue bauen sollte», sagte der Torhüter lachend.

Der entscheidende dritte Spieltag steht bevor

Dieses Unentschieden war für Curaçao Gold wert und markiert ein historisches Ergebnis. Im letzten, entscheidenden Spieltag der Gruppenphase erwarten die Nationalmannschaften folgende spannende Begegnungen:

  • Curaçao — Côte d'Ivoire

  • Ecuador — Deutschland

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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