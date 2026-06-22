De la Fuente über den heutigen großen Sieg und zukünftige Pläne

Der Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft, Luis de la Fuente, teilte seine Eindrücke nach dem 4:0-Sieg gegen Saudi-Arabien im zweiten Spiel der Gruppenphase der Weltmeisterschaft. Laut der offiziellen FIFA-Website lobte der erfahrene Spezialist insbesondere die Leistung seiner Spieler in der ersten Halbzeit.

Das Ergebnis von vertikalem und intensivem Fußball

Der Trainer betonte, dass die Mannschaft nach dem Rückschlag in der ersten Runde ihren Spielstil leicht angepasst habe, was sich auszahlte. Die Spieler zeigten ein schnelleres und offensiveres Spiel auf dem Platz:

«Wir hatten eine großartige erste Halbzeit und eine gute zweite Halbzeit. Wir hatten dies im Vorfeld mit den Spielern besprochen und waren uns alle einig, dass wir vertikaler und intensiver spielen müssen. Dieser Ehrgeiz spiegelte sich deutlich in unseren Torschüssen wider. Von den ersten Minuten an haben wir den Gegner unter Druck gesetzt und ihn in seinem eigenen Strafraum gefangen gehalten», sagte de la Fuente.

Starke Gegner und neue Herausforderungen warten

Obwohl Spanien dank dieses Sieges die Tabellenführung in der Gruppe übernommen hat, ist sich der Cheftrainer bewusst, dass man sich nicht in Sicherheit wiegen darf. Ein deutlich ernsthafterer Gegner erwartet das Team:

«Das Wichtigste ist, dass dieses Ergebnis es uns ermöglicht, unseren Rhythmus beizubehalten und uns in guter Stimmung auf die kommenden wichtigen Spiele vorzubereiten. Man muss zugeben, dass die Begegnung gegen Uruguay sehr komplex und schwierig für uns wird. Wir sind mit dem aktuellen Ansatz zufrieden, müssen aber weiterhin an uns arbeiten, wachsen und unser Spiel perfektionieren».

Zur Erinnerung: Nach dem deutlichen 4:0-Sieg gegen Saudi-Arabien steigerte die spanische Nationalmannschaft ihre Punktzahl auf 4 und wurde zum klaren Tabellenführer der Gruppe H.