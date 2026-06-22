Kylian Mbappe könnte in die MLS wechseln: David Beckham wirbt um ihn

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Kylian Mbappe könnte in die MLS wechseln: David Beckham wirbt um ihn

Kylian Mbappe, Star der französischen Nationalmannschaft und von Real Madrid, hat über die Möglichkeit gesprochen, in der nächsten Phase seiner Karriere nach Nordamerika zu ziehen. Einer der strahlendsten Vertreter der Fußballwelt verbarg nicht, dass ihn die US-Kultur und der dortige Sportansatz schon immer angezogen haben. Dies berichtete Goal.com. Bericht gibt an.

In einer Pressekonferenz vor dem WM-Spiel gegen den Irak teilte Mbappe seine Gedanken über den amerikanischen Fußball mit. Seiner Meinung nach sprechen ihn die grenzenlosen Ambitionen und die einzigartige Kultur in den USA sehr an. Der Fußballer schloss die Möglichkeit nicht aus, vor seinem Karriereende hinter dem Ozean zu spielen.

Interessanterweise führt einer der Besitzer von Inter Miami, David Beckham, bereits Gespräche mit dem französischen Stürmer. Mbappe bemerkte mit einem Augenzwinkern: "David spricht mit mir darüber." Dies deutet darauf hin, dass er in Zukunft in die Fußstapfen von Stars wie Lionel Messi treten könnte.

Inter Miami — Ein Zentrum der Stars

Dank des Einflusses von David Beckham entwickelt sich Inter Miami zu einem Hauptziel für Weltstars. Zuvor trainierte auch englischer Nationalspieler Marcus Rashford in der Basis des Clubs. Derzeit spielen hochkarätige Fußballer wie Lionel Messi und Rodrigo De Paul in der Mannschaft.

Zudem gibt es Informationen, dass der Club eine Einigung mit dem brasilianischen Nationalspieler Casemiro erzielt hat. Sollte auch Kylian Mbappe zu diesem Kader stoßen, würde die MLS nicht nur regional, sondern weltweit zu einer der spektakulärsten Ligen werden. Vorerst konzentriert sich der 27-jährige Stürmer auf seine Erfolge bei Real Madrid und in der Nationalmannschaft.

Derzeit belegt Mbappe mit 14 Toren den dritten Platz auf der Liste der besten Torschützen in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Seine Nationalmannschaft kämpft in der Gruppe mit Norwegen um die Führung. Die französischen Fans erwarten weitere Tore und den Turniersieg von ihrem Anführer.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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