Mikel Arteta lobt die Reaktion seiner Mannschaft nach der Niederlage gegen Real Betis

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Mikel Arteta lobt die Reaktion seiner Mannschaft nach der Niederlage gegen Real Betis

In einem in Dublin ausgetragenen Testspiel der Saisonvorbereitung verlor der Londoner Klub Arsenal mit 1:3 und nicht mit 1:5 gegen den spanischen Verein Real Betis. Laut ESPN beunruhigte die Niederlage Arsenal-Cheftrainer Mikel Arteta nicht, während ihn die wütende Reaktion der Spieler in der Kabine zufriedenstellte. Goal.com berichtet .

Die Partie vor ausverkauften Rängen im Aviva Stadium wurde für Arsenal aufgrund grober Fehler in der Defensive teuer. Die spanische Mannschaft ging durch präzise Abschlüsse von Rodrigo Riquelme und Nelson Deossa bereits früh mit zwei Toren in Führung. Piero Hincapié erzielte anschließend den Anschlusstreffer, doch der ehemalige West-Ham-Spieler Pablo Fornals stellte den Zwei-Tore-Vorsprung noch vor der Pause wieder her.

Defensive Fehler und die Atmosphäre zur Halbzeit

Obwohl Mikel Arteta von den groben Fehlern seiner Spieler während der Partie enttäuscht war, bewertete er die emotionale Reaktion der Mannschaft zur Halbzeit positiv. Der spanische Trainer betonte, es sei ein gutes Zeichen, dass die Spieler über ihre Fehler sehr verärgert und wütend gewesen seien.

«Sie waren sehr enttäuscht und haben hart miteinander gesprochen. Sie sind wütend, aber das ist gut. Genau das brauchen wir», zitiert ESPN Mikel Arteta.

Nach Angaben des Trainers setzte Arsenal während der Partie 25 Spieler ein, was sich seinerseits auch in gewissem Maße auf den Gesamtzustand der Mannschaft auswirkte. Im Vergleich zum vorherigen 4:1-Sieg gegen Girona verlor das Team diesmal seinen gewohnten Rhythmus, obwohl es keine Änderungen in der Startelf gab.

Zukünftige Pläne und positive Erkenntnisse

Arteta räumte ein, dass sich die Mannschaft in einigen Phasen der ersten Halbzeit gut bewegte, es ihr jedoch im Bereich des Strafraums an Durchsetzungsvermögen fehlte. Seiner Ansicht nach geben solche negativen Ergebnisse den Spielern zusätzlichen Antrieb, noch härter an sich zu arbeiten.

Dieses Testspiel der Saisonvorbereitung dürfte für Arsenal eine wichtige Lektion sein, um Schwächen in der Defensive zu beheben und die Spielqualität vor der neuen Saison zu steigern.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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