Real Madrid zahlt bis zu 140 Millionen Euro: Yan Diomande nach Madrid geflogen

Real Madrid steht kurz vor dem Abschluss eines der größten Deals auf dem europäischen Transfermarkt. Der 19-jährige Flügelspieler von RB Leipzig, Yan Diomande, hat das Trainingslager des deutschen Klubs verlassen und ist nach Madrid gereist, um den Medizincheck zu absolvieren und seinen persönlichen Vertrag zu unterschreiben.

Sollte der Transfer offiziell bekannt gegeben werden, könnte der Ivorer zum teuersten Neuzugang der Geschichte von Real Madrid werden. Bei der Ablösesumme nennen die Quellen jedoch unterschiedliche Zahlen: Das Gesamtpaket wird auf rund 135 bis 140 Millionen Euro geschätzt.

Leipzig erteilt Diomande die Freigabe

Laut Transferexperte Fabrizio Romano sind die Verhandlungen zwischen Real Madrid und RB Leipzig in die entscheidende Phase eingetreten. Der deutsche Klub hat Diomande erlaubt, das Trainingslager in Österreich zu verlassen und nach Madrid zu fliegen.

Der Fußballer soll sich in der spanischen Hauptstadt dem Medizincheck unterziehen und anschließend einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Romano hatte zuvor berichtet, dass die Vereinbarung bis zum Sommer 2031 gelten soll.

Nach Informationen der Zeitung AS vom 6. August soll Diomande am Nachmittag in Madrid eintreffen. Sollte der Medizincheck erfolgreich verlaufen, könnte der Klub den Transfer schon bald offiziell bekannt geben.

135 oder 140 Millionen Euro für den Transfer?

Zu den finanziellen Details des Deals kursieren unterschiedliche Zahlen. Laut The Guardian hat sich Real Madrid bereit erklärt, 125 Millionen Euro als garantierte Ablöse sowie weitere 10 Millionen Euro an Boni zu zahlen. Damit würde der Gesamtwert 135 Millionen Euro erreichen.

Spanische Quellen beziffern die Grundablöse dagegen auf 115 Millionen Euro. Einschließlich leicht erreichbarer und schwieriger Bonuszahlungen könnte der endgültige Wert des Transfers auf bis zu 140 Millionen Euro steigen. Daher ist auch die Formel 125 plus 15 Millionen Euro bis zur offiziellen Mitteilung keine endgültig bestätigte Zahl.

In jedem Fall wird erwartet, dass die für Diomande gezahlte Summe den Transferrekord von Real Madrid bricht. Sollte der Deal einschließlich aller Boni zustande kommen, würde er zudem zum teuersten afrikanischen Fußballer aller Zeiten werden.

Auch Leganés könnte an dem Transfer verdienen. Berichten zufolge besitzt Diomandes ehemaliger Klub weiterhin Anspruch auf einen bestimmten Anteil des Erlöses aus einem späteren Verkauf.

In einer Saison Europas Aufmerksamkeit erregt

Diomandes Marktwert ist innerhalb kurzer Zeit stark gestiegen. Im Sommer 2025 wechselte er von Leganés zu RB Leipzig und wurde bereits in seiner ersten Saison in Deutschland zu einem der herausragendsten jungen Spieler der Liga.

Der ivorische Flügelspieler absolvierte 33 Bundesliga-Partien, erzielte 12 Tore und bereitete 8 Treffer vor. Seine 20 Scorerpunkte spielten eine wichtige Rolle im Kampf von RB Leipzig um die Qualifikation für die Champions League.

Zum Saisonende wurde Diomande außerdem als bester Nachwuchsspieler der Bundesliga – als Rookie of the Season – ausgezeichnet. Mit seiner Geschwindigkeit, seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-eins und seiner Einsatzmöglichkeit auf beiden Flügeln zog er die Aufmerksamkeit großer Klubs auf sich.

Seine wichtigsten Zahlen aus der vergangenen Saison:

33 Spiele – 12 Tore – 8 Assists

Diese Werte zeigen, dass sich der 19-Jährige von einem vielversprechenden Talent zu einem Angreifer entwickelt hat, der bereits auf hohem Niveau konstant Leistung bringt.

Diomande ist mit dem spanischen Fußball vertraut

Madrid und La Liga wären für Diomande kein völlig neues Umfeld. In der zweiten Hälfte der Saison 2024/25 wurde er in den Kader der ersten Mannschaft von Leganés berufen und sammelte seine ersten Erfahrungen in der spanischen Liga.

Seine damaligen Statistiken waren noch nicht herausragend, doch seine Geschwindigkeit und sein mutiges Auftreten gegen Verteidiger weckten das Interesse von RB Leipzig. Der deutsche Klub verpflichtete ihn im Sommer 2025, und innerhalb einer Saison entwickelte er sich zu einem der wertvollsten jungen Flügelspieler Europas.

Diomandes früherer Aufenthalt und seine Einsätze in Spanien könnten seine Anpassung an den neuen Klub beschleunigen. Er kennt den Spielstil der Liga, die Sprache und das lokale Fußballumfeld bereits.

Was erwartet Real Madrid von ihm?

Diomande agiert hauptsächlich als Flügelstürmer. Er kann vom rechten Flügel ins Zentrum ziehen oder auf der linken Seite dank seiner Geschwindigkeit die Abwehrreihe durchbrechen.

Seine größte Stärke ist das Tempo mit dem Ball sowie die Fähigkeit, Gegenspieler im Eins-gegen-eins abzuschütteln. Gleichzeitig zeigen seine 12 Tore und 8 Assists aus der vergangenen Saison, dass er Angriffe nicht nur einleiten, sondern auch erfolgreich abschließen kann.

Die Rekordablöse bringt jedoch auch enormen Druck für Diomande mit sich. Er wird nun nicht mehr nur als vielversprechendes Talent bewertet, sondern als Spieler, der im Angriff von Real Madrid sofort einen Unterschied machen muss.

Für einen 19-jährigen Flügelspieler wird es nicht einfach sein, eine erfolgreiche Bundesliga-Saison im Santiago Bernabéu zu wiederholen. Bei Real Madrid ist die Konkurrenz groß, und die Leistung in jedem Spiel wird weltweit diskutiert.

Jetzt fehlt nur noch die offizielle Bekanntgabe

Diomandes Reise nach Madrid bedeutet, dass der Transfer praktisch in die letzte Phase eingetreten ist. Dennoch sollte man den Deal nicht als vollständig abgeschlossen betrachten, solange der Medizincheck, die Vertragsunterzeichnung und die offizielle Mitteilung der Klubs ausstehen.

Wenn der Prozess planmäßig verläuft, wird Real Madrid bis zu 140 Millionen Euro für einen Spieler ausgeben, der sich innerhalb kurzer Zeit vom Nachwuchsspieler von Leganés zum Bundesliga-Star entwickelt hat.

Die entscheidende Frage ist nun nicht mehr, ob der Transfer zustande kommt. Es geht darum, ob Yan Diomande die Rekordablöse und den enormen Druck bei Real Madrid mit seinen Leistungen auf dem Platz rechtfertigen kann.

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