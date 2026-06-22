Kleiner Fan, der die Welt bewegte, beim Training der Nationalmannschaft

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Kleiner Fan, der die Welt bewegte, beim Training der Nationalmannschaft

Das Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Uzbekistan und Colombia im Rahmen der FIFA World Cup ging nicht nur durch den unerbittlichen Kampf auf dem Platz, sondern auch durch die rührenden Momente auf den Tribünen in die Fußballgeschichte ein, die Millionen von Menschen bewegten.

Tränen im Fokus der Weltmedien

Während dieses Spiels, nachdem die Nationalmannschaft von Colombia ein Tor erzielt hatte, hielten die Kameras des Spiels den kleinen Isfandiyor fest, der als treuer Fan unserer Nationalmannschaft traurig war und Tränen vergoss. Die aufrichtigen Emotionen des Jungen ließen auch die Fans der gegnerischen Mannschaft im Stadion nicht gleichgültig.

Um den jungen usbekischen Fan zu trösten und zu unterstützen, begannen die colombianischen Fans, im ganzen Stadion „Uzbekistan, Uzbekistan“ zu rufen. Dieser Vorfall löste nicht nur im Stadion, sondern weltweit in den sozialen Netzwerken große Diskussionen aus. Fans und Experten bewerteten dieses Ereignis als einen der schönsten, rührendsten und denkwürdigsten Momente der World Cup, der beweist, dass Sport die Welt vereinen kann.

Ein unerwartetes Geschenk der Nationalmannschaft

Nach dieser Bekanntheit und internationalen Anerkennung vergaßen die Mitglieder der Nationalmannschaft von Uzbekistan ihren kleinsten und treuesten Fan nicht. Isfandiyor wurde in das Trainingslager der Nationalmannschaft in den USA eingeladen.

Wie auf dem beigefügten Foto zu sehen ist, hießen die Fußballer und der Trainerstab unserer Nationalmannschaft den jungen Helden mit großer Freude willkommen. Bei diesem auf dem Trainingsplatz organisierten Treffen erhielt Isfandiyor ein Trikot der Nationalmannschaft mit der Nummer 22, signiert von den Spielern, sowie ein symbolisches Modell des World Cup als Erinnerung.

Solche Begegnungen zeigen einmal mehr, wie stark die unsichtbaren Bande der Zuneigung zwischen unserer Nationalmannschaft und den Fans sind. Für den kleinen Isfandiyor wird dieses Ereignis zweifellos eine lebenslang unvergessliche und magische Erinnerung bleiben.

UsbekistanKolumbienIsfandiyorUSAFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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