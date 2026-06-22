WM-Sensation: Usbekistans Name und Flagge auf Speiseeis

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WM-Sensation: Usbekistans Name und Flagge auf Speiseeis

In den Regionen, in denen die Weltmeisterschaft stattfindet, werden nun auch Speiseeis mit dem Namen Usbekistan verkauft.

Bei der von den USA, Mexiko und Kanada ausgerichteten WM 2026 bestritt die usbekische Nationalmannschaft nach einer langen Wartezeit von 34 Jahren ihr erstes Spiel. Im ersten Aufeinandertreffen trat unser Team gegen Kolumbien an und verlor mit 3:1.

Trotzdem richtete sich die Aufmerksamkeit nach dem Spiel nicht nur auf das Ergebnis, sondern auch auf das Interesse an Usbekistan.

Insbesondere die emotionalen Momente des kleinen Fans Isfandiyor auf der Tribüne verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken und verstärkten die Aufmerksamkeit für unsere Nationalmannschaft.

Darüber hinaus kursieren Videos über verschiedene Produkte mit der Flagge Usbekistans und Symbolen der Nationalmannschaft in den Gastgeberländern. Dass auch Speiseeis darunter sind, weckt großes Interesse bei den Fans.

Diese Situation zeigt, dass der Name Usbekistan auf internationaler Ebene immer häufiger genannt wird.

UsbekistanUSAMexikoKanadaKolumbien
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Charos
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