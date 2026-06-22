Bukayo Saka und die WM 2026: John Barnes nennt das Hauptproblem des Arsenal-Stars

Die englische Fußballlegende John Barnes hat seine Meinung zu dem größten Hindernis geäußert, mit dem Bukayo Saka im Vorfeld der Weltmeisterschaft 2026 konfrontiert sein könnte. In einem Interview mit Goal.com betonte Barnes, dass nicht die Produktivität des Flügelspielers, sondern sein körperlicher Zustand der entscheidende Faktor sein werde. Goal.com berichtet .

In der vergangenen Saison feierte Bukayo Saka einen der größten Erfolge seiner Karriere, als Arsenal nach 22 Jahren Pause die Meisterschaft in der Premier League gewann. Zudem stand er im Finale der Champions League gegen Paris Saint-Germain auf dem Platz. Doch der wichtige Baustein in Mikel Artetas Team wird in letzter Zeit von Verletzungen geplagt.

Laut Barnes gefährdet Sakas chronisches Problem mit der Achillessehne seinen Platz in der Nationalmannschaft ernsthaft. Insbesondere im Spiel Englands gegen Kroatien blieb er auf der Ersatzbank, während Noni Madueke von Chelsea seinen Platz einnahm. Diese Situation wirft Fragen auf, ob der Spieler während des Turniers mit voller Kraft agieren kann.

Physische Fitness – der entscheidende Faktor

„Es geht nicht um seine Form, sondern um seinen körperlichen Zustand. Saka hat für Arsenal großartig gespielt, aber im Moment wirkt Madueke bereiter. Thomas Tuchel weiß genau, wie fit der Spieler ist und welchen Einfluss er auf das Spiel haben kann. Niemand zweifelt an Sakas Können, aber sein Einsatz in der Startelf hängt allein von seiner Gesundheit ab“, sagt John Barnes.

Aufgrund von Verletzungen gelang es Saka in der letzten Saison, in allen Wettbewerben 11 Tore zu erzielen, wovon nur 7 in der Premier League fielen. Während viele Experten mehr Tore vom 24-Jährigen erwarteten, merkte Barnes an, dass diese Zahlen gegenüber dem Teamerfolg zweitrangig seien.

Nach Ansicht von Barnes wäre es völlig unerheblich, wenn England Weltmeister würde und Saka kein einziges Tor schießt. Das Wichtigste sei das Zusammenspiel und der Teil eines Kollektivs zu sein, das in der Lage ist zu gewinnen. Der Experte betonte, dass Thomas Tuchel auf das Gesamtergebnis und nicht auf individuelle Zahlen achte.

Individuelle Statistiken und Teambalance

Barnes zog einen interessanten Vergleich bezüglich der individuellen Statistiken: „Wenn Saka oder Marcus Rashford mehr Tore schießen, bedeutet das, dass Harry Kane weniger Tore schießt. Für den Trainer ist es nicht wichtig, wer trifft, sondern dass das Team gewinnt.“ Dieser Ansatz bestätigt erneut, dass im modernen Fußball die Teaminteressen über den persönlichen Ambitionen der Starspieler stehen.

Derzeit bereitet sich Bukayo Saka auf das nächste Spiel gegen Ghana vor. Trotz seiner eingeschränkten Teilnahme am Training hoffen Fans und Trainerstab auf eine schnelle Rückkehr des jungen Stars. Der Weg zur WM 2026 wird für England voraussichtlich eine besondere Herausforderung werden.